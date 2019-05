Philipp Ehmer (senior economist KfW): «Agire subito per far scendere il debito italiano»

«L'alto debito pubblico italiano non è una preoccupazione nell'immediato, è sostenibile. La sua sostenibilità non preoccupa ora, e non lo farà neanche in futuro se l'Italia metterà fin da adesso il debito/Pil sulla traiettoria della discesa. L'Italia deve agire subito, sfruttare questa finestra di opportunità che resta aperta perché le condizioni dei bassi tassi e della crescita reale sono favorevoli per far calare il debito/Pil: in futuro per mantenersi sulla traiettoria della discesa, le riforme strutturali e la disciplina fiscale serviranno per tenere il debito sotto controllo».

Philipp Ehmer, senior economist alla KfW (la Cdp tedesca), ha pubblicato un rapporto sul debito pubblico italiano con una proiezione che vede il debito/Pil scendere al 118% per il 2030, sempreché l'Italia mantenga un buon livello di crescita reale e di avanzo primario, andando verso la normalizzazione e dunque inflazione e tassi d'interesse in lieve aumento. In questa intervista al Sole24Ore, Ehmer spiega come l'Italia non preoccupa con il suo alto debito, purché però rimanga virtuosa in futuro, tenuto conto che l'esito delle elezioni è un'incognita.

Il debito pubblico italiano è sostenibile?

Alcuni economisti sono preoccupati per l'alto debito pubblico italiano e per la sua sostenibilità, perché il debito/Pil è elevato e per questo lo monitorano da vicino. Ma se guardiamo ai fattori più importanti che muovono il rapporto debito/Pil – la crescita reale, l'inflazione, la spesa per interessi e il bilancio primario – direi che per ora, sul breve termine, l'alto debito pubblico italiano non è una fonte di preoccupazione immediata, è sostenibile. La sostenibilità del debito pubblico italiano non preoccuperà neanche in futuro se l'Italia metterà fin da ora il debito/Pil sulla traiettoria della discesa.

In che modo il contesto attuale è favorevole al debito/Pil?

La crescita reale del Pil è buona in Italia, è più alta di quanto lo sia stata di solito negli ultimi dieci, venti anni. Un altro fattore importante, ai fini del debito/Pil, è dato dai bassi tassi d'interesse, sono stati bassi per un periodo di tempo prolungato e continueranno ad essere abbastanza bassi in futuro. Ora la situazione è benigna, favorevole al debito pubblico ma è importante che l'Italia continui sulla strada della disciplina fiscale: guardando avanti l'avanzo primario nel medio termine continuerà ad essere un fattore chiave.

Il calo dei tassi d'interesse è stato senza precedenti in questi ultimi anni, ma l'Italia non ha utilizzato quel risparmio sulla spesa del rifinanziamento del debito per tagliare lo stock del debito/Pil…

Il problema del debito l'Italia lo ha ereditato dal suo lontano passato, quando schizzò all'insù negli anni ‘80. Negli ultimi venti anni, il debito/Pil italiano è cresciuto meno di quello tedesco e spagnolo. E l'avanzo primario italiano è stato tra i migliori d'Europa, più alto solo di quello di Finlandia, Belgio e Lussemburgo. Ma proprio per l'alto debito ereditato dagli anni ‘80, l'Italia ora è costretta a fare di più per mantenere stabile il suo debito/Pil. E adesso, grazie alla politica monetaria della Bce e grazie al QE e alle aspettative di bassa inflazione, i tassi d'interesse sono stati bassi e il costo del rifinanziamento del debito pubblico per l'Italia è calato e questo resta un fattore che contribuisce al calo del debito/Pil. Ma oltre a questo, va detto che la vita media dei titoli di Stato italiani si è allungata, durante questi anni di crisi, e ora si avvicina ai 7 anni. Questo significa che occorrerà del tempo prima che un rialzo dei tassi possa danneggiare il deficit e quindi il debito/Pil italiano. Ritengo che ci vogliano due-tre anni prima che un rialzo dei tassi possa avere un impatto negativo sullo stock del debito pubblico.

Ma i tassi non resteranno così bassi per molto ancora, e cosa potrà fare l'Italia per controbilanciare un andamento avverso dei tassi e dei rendimenti?

L'Italia continua ad avere bisogno delle riforme strutturali e dell'avanzo primario per tenere il debito/Pil sotto controllo. La politica fiscale è quindi un elemento chiave. Non sappiamo quale sarà il governo italiano dopo le elezioni, e non sappiamo quali politiche fiscali adotterà. Ma certamente i mercati continueranno a monitorare la disciplina fiscale dei membri dell'eurozona e una politica fiscale responsabile è indispensabile per evitare che il premio a rischio sui Paesi membri dell'euro salga. Tuttavia ritengo che anche un rialzo dello spread non colpirebbe l'Italia immediatamente perché passerebbe del tempo prima che questo si trasformi in una spesa più alta di interessi per il rifinanziamento del debito pubblico.

L'Italia non deve mai abbassare la guardia, resta vulnerabile. Eppure nonostante le condizioni siano state così favorevoli, il debito/Pil italiano è riuscito a calare solo al 131,5%. Poco, non crede?

La finestra di opportunità per l'Italia, per agire, è ancora aperta. E nel breve termine continuerà ad esserlo. Tanto prima lo stock del debito pubblico italiano diminuisce, tanto meglio. Per sostenere questo obiettivo, l'Italia deve aumentare la produttività e implementare altre riforme strutturali. Le riforme sono importanti, ed è più facile farle adesso in un contesto in cui l'Italia gode di una buona crescita reale. Quando i tassi d'interesse torneranno a salire, in quel contesto meno favorevole sarà più difficile far calare il debito/Pil.

Quali sono le sue proiezioni sull'andamento del debito/Pil italiano?

In uno scenario realistico base, ipotizziamo una crescita potenziale in leggero aumento in virtù delle riforme strutturali. Per l'inflazione vediamo la normalizzazione, tenuto conto che il livello adesso è ancora basso: tra l'altro questo spiega come il debito/Pil italiano non sia sceso di più nel 2017. Ma l'inflazione risalirà gradualmente. Anche i tassi d'interesse aumenteranno, ma lentamente, e rimarranno al di sotto dei livelli pre-crisi. Tutto questo ci porta a fare una proiezione del debito/Pil italiano in calo sotto la soglia del 120%, a quota 118%, per il 2030. In questa equazione l'avanzo primario lo diamo all'1,5-2% di Pil, il livello degli ultimi anni. Il debito/Pil calerà più velocemente nella prima fase, più lentamente andando avanti nel tempo, a causa del rialzo dei tassi e una crescita reale che tornerà a livelli più bassi in futuro.

© Riproduzione riservata