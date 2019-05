Una Tesla in garage e i polli in giardino: l’ultima moda della Silicon Valley

Metti un pollo in giardino e una Tesla in garage. L'élite tecnologica della Silicon Valley ha un nuovo status symbol: dopo l'auto elettrica dei record, le galline nel giardino di casa. Dopo una dura giornata di lavoro nella loro start-up o in un colosso del Big Tech, tanti scelgono di rilassarsi con un buon bicchiere di vino nel cortile sul retro, accanto alla famiglia: “A guardare i polli di casa”. Sembra il trend più seguito del momento. Centinaia di pollai iper tecnologici nei backyard di lussuose ville della Bay Area ospitano selezionate galline, con cui giocano i bambini della classe dirigente.

Non solo: il pollame è anche un investimento, dato che i manager-contadini fanno a gara a chi produce le migliori uova da razze selezionate (tre costano come un iPhone X). Dopo ore trascorse in riunioni e davanti ai computer, i super geni dell'high tech non desiderano altro che riconnettersi con la natura, tornare alla terra, gustare cibo sano di cui conoscono la provenienza. Ma, certo, in gioco c'è anche lo spirito competitivo: vuoi mettere poter sfidare i colleghi mostrando un colorato assortimento di uova raccolte a mano?



Ritorno alla natura

Potrebbe sembrare una cosa irragionevole ma in fondo non è poi così banale.

Johan Land è il lead manager di Waymo (noto come il progetto di auto a guida autonoma di Google), un lavoro che lo tiene incollato agli schermi dei computer molte ore della giornata ma quando vuole staccare la spina il modo migliore è tornare a casa a prendersi cura dei suoi tredici polli e delle tre pecore. «È una cosa affascinante sedersi a osservare gli animali perché invece di guardare uno schermo, stai guardando il ciclo di vita», ha detto Land al Washington Post. «È molto diverso dal lavoro astratto che faccio».

Matt Van Horn, fondatore della società di automazione domestica ‘June' ed ex collaboratore di Facebook, invece si vanta di poter portare a cena a casa di amici non la solita bottiglia di vino californiano ma ben sei fantastiche uova color caffè, fresche di giornata e prodotte dai suoi polli che vivono nell'accogliente pollaio vista foresta di Sutro.



Nuovo status symbol

I polli sono il nuovo status symbol dei big della Silicon Valley, che se ne occupano a modo loro. Certo, ogni giorno passano a controllare il pollaio, ma affrontano l'impresa dell'allevamento in giardino da esperti investitori, acquistando solo razze selezionate in cooperative ad alta tecnologia. Mentre negli Stati Uniti un pollo normale può costare intorno ai 15 dollari, i polli da allevamento dei manager della Silicon Valley arrivano a costare anche 350 dollari perché di razze rare e mai industriali, con tanto di pedigree genetico che ti permette di sapere quali fossero i loro antenati. C'è perfino chi li sceglie in base alla personalità: meglio se la gallina è calma e affettuosa, così ci puoi far giocare i tuoi bambini. Eppoi c'è chi si è fissato con le ovaiole in grado di covare uova colorate: c'è una razza che le fa di un pallido blu chiaro. Perfette per una tavola da Big Tech.



“I fortunati polli vivono in moderne versioni di pollai, costruiti con legni sostenibili e privi di sostanze chimiche”





Una app per controllare le galline

La selezione avviene in cooperative all'avanguardia. E i nuovi businessmen-contadini sono disposti a spendere cifre esorbitanti in fatture del veterinario o in mangimi speciali. Un novello allevatore per hobby ha creato una dieta per polli a base di salmone biologico, anguria e bistecca; un altro ha assoldato per le “ospiti” un personal chef. Ci sono specialisti che stanno facendo fortuna come consulenti dei nuovi ricchi amanti dell'allevamento domestico.

I fortunati polli vivono ovviamente in moderne versioni di pollai, costruiti con legni sostenibili e privi di sostanze chimiche, dotati di pannelli solari, porte automatiche e illuminazione elettrica, oltre a videocamere che consentono ai proprietari di controllare a distanza i loro amati uccelli. Per tener d'occhio umidità e temperatura c'è chi si serve di un'apposita App che controlla il pollaio.



