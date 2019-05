La chirurgia mediatica dell'era Xi Jinping

Consolidato il suo potere, Xi Jinping coglie al balzo la cura dimagrante dei ministeri ormai avviata nel suo secondo mandato e col bisturi rimette mano a struttura e funzioni del Publicity department, nato sulle ceneri del vecchio Propaganda department.

La propaganda in soffitta. Questione nominalistica, si dirà. Eppure il passaggio, dal punto di vista della nomenklatura cinese, non è stato di poco conto. Rimasto ancora nel gergo di chi mastica un po' di inglese, in generale, però, il termine “propaganda” è stato sostituito da “pubblicità”.

Ora, si ricomincia, con un nuovo look e il bisturi promette di incidere a fondo. Una congerie di direzioni, oltre una dozzina, suddivise per singola attività - ognuna con un direttore con rango (almeno) di viceministro, generalmente avviato sulla strada della pensione - dai media tradizionali ai libri, al cinema e così via, saranno riorganizzati con un forte imprinting sulla valutazione dei contenuti o, meglio, sulla loro aderenza alla strategia del Partito.

Le crepe del sistema. Il potere non basta, c'è sempre una crepa che può aprirsi e far filtrare materiale non proprio gradito.

Deve essersi innervosito non poco, Xi, quando la proposta al Parlamento in seduta comune di eliminare il divieto del doppio mandato presidenziale è stato anticipato di una settimana, una domenica pomeriggio, orario di Pechino, da un twitter di Xinhua, l'agenzia di Stato, per giunta, in inglese. In Cina la versione cinese prevale sempre, e deve arrivare prima, quella tradotta ha bisogno di un double check, sempre che si voglia certificare una versione tradotta (il che non sempre avviene, specie per i documenti ufficiali).

La fuga ha costretto i media mondiali a inseguire la notizia e la dietrologia ha perfino letto questa defaillance come un tentativo di sabotare Xi.

Di fatto i dirigenti dell'agenzia di stato hanno dovuto chiedere scusa ma questo non è bastato a salvare il loro posto, sono stati duramente puniti.

Un atto di indirizzo preciso. Per tornare al riordino dei media e dei contenuti da veicolare, l'operazione inizia con un forte atto di indirizzo non formalizzato ma già avviato: è la seconda era di Xi Jinping sul fronte della vigilanza dei contenuti bisogna serrare i ranghi.

Intanto, anche se il Publicity Deparment a partire dal 19esimo Congresso risponde a Huang Huning, uno dei sette uomini d'oro dello Standing Committee, l'ideologo di Xi, in realtà il direttore è un fedelissimo di Xi Jinping, Huang Kunming, personaggio di punta del gruppo dello Zheijiang che ha lavorato con il segretario generale ai tempi in cui era funzionario nella provincia a Sud Est della Cina dalla quale, tra l'altro, provengono quasi tutti i cinesi immigrati in Italia.

Huang Kunming è decisamente molto più in linea con la nuova filosofia rispetto al suo predecessore, Liu Qibao, un personaggio molto importante mandato in pensione dal 19esimo Congresso senza nemmeno conferirgli le prebende del caso. Politicamente sparito.

Il ruolo dei nuovi vertici. L'organismo retto da Huang Kunming assumerà i pieni poteri su contenuto di film, notizie e pubblicazioni, prima in carico a un organismo, l'Amministrazione statale della stampa, pubblicazione, radio, cinema e televisione, che è stato appena sciolto.

Non a caso, da tempo – al netto del lavoro di costruzione della figura di Xi Jinping, basti pensare ai due tomi “Xi Jinping e la governance della Cina” - l'amministrazione ha acceso i fari su cosa circola effettivamente in rete.

Del resto, l'avviso del Comitato centrale del Partito al Governo, datato 19 marzo, completa il quadro: la riorganizzazione implica che il Publicity Department svolga un «ruolo speciale e importante nell'ideologia della propaganda e nell'intrattenimento culturale».

La legge sulla Cybersecurity. Del resto, bisogna ricordare che Xi ha già rimesso mano all'organismo che vigila sulla Cybersecurity (il primo direttore è stato messo sotto inchiesta, a riprova di quanto scotti la poltrona), una nuova legge è stata varata ed è entrata in vigore con la nuova legge. Che i contenuti dei new media erano già stati sottratti dalla competenza dello State council. Insomma, la strada era ben tracciata.

Infine, una curiosità, i cui sviluppi andrebbero monitorati a breve. È stata approvata la creazione di una nuova emittente radio chiamata “Voice of China”, che consoliderà radio e TV di Stato esistenti. Sarà sotto lo stretto controllo del Publicity Department. Fa specie che si chiami proprio come la detestatissima “Voice of America” finanziata dal Governo federale degli Usa, e in Cina spesso al centro di incidenti diplomatici di non poco conto.

