Trump si congratula con Putin. E ignora l’opposizione del suo staff

New York - La nota dei consiglieri di sicurezza nazionale americani lo diceva chiaramente. NON FARE LE CONGRATULAZIONI. Proprio cosi', il memorandum metteva in risalto la raccomandazione a lettere maiuscole. Per evitare che sfuggisse a un lettore disattento. L'oggetto delle congratulazioni da esorcizzare a ogni costo era Vladimir Putin, reduce da un'annunciata vittoria a valanga nelle “elezioni” russe. Il lettore forse disattento - o meglio incurante - era il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Che ha invece puntualmente ignorato - per scelta o per vocazione ad ammirare uomini forti a cominciare dal leader del Cremlino - il suo staff. Ha chiamato Putin e si e' esplicitamente complimentato con lui per il successo alle urne. Di piu': ne ha poi parlato apertamente, delle congratulazioni a Putin, durante il colloquio con il principe ereditario saudita ieri in visita alla Casa Bianca, Mohammad bin Salman - che a sua volta oggi veste i panni di uomo forte a Riad.

Le recenti aggressioni russe - dalle manipolazioni elettorali in Occidente all'avvelenamento in Gran Bretagna con armi chimiche di ex spie moscovite - non hanno turbato il clima gioviale della telefonata. Anche qui c'e' da crederci al di la' di ogni dubbio: e' stata la stessa Casa Bianca a confermare laconicamente che nessuna delle due, drammatiche questioni e' stata minimamente sollevata da Trump durante gli scambi di convenevoli.

A rivelare l'ultimo shock politico-diplomatico e' stato il Washington Post, citando fonti al corrente del documento che era stato redatto dai consiglieri piu' moderati e esperti rimasti attorno alla Casa Bianca e consegnato nelle mani del Presidente. E' un gruppo che appare ormai in via estinzione: presto potrebbe assottigliarsi ancora, una tendenza resa ancora piu' evidente dal disprezzo esibito da Trump al cospetto dei loro ultimi consigli. Non chiedevano di mettere al bando la telefonata presidenziale, semplicemente sconsigliavano caldamente di inviare messaggi congratulatori che apparissero come la legittimazione di un leader piu' che mai repressivo e aggressivo con Stati Uniti ed Europa.

E' noto che il consigliere per la Sicurezza nazionale, HR McMaster, e' in uscita, in attesa soltanto di identificare un sostituto - in lizza tra gli altri e' John Bolton, baffuto ex ambasciatore all'Onu noto per le tendenze oltranziste - e una nuova posizione nelle forze armate per il generale spodestato. Il Segretario di Stato Rex Tillerson, altro esponente moderato, e' stato da poco licenziato in tronco e la politica estera e' orfana in attesa di una conferma congressuale al suo posto del capo della Cia, Mike Pompeo, le cui migliori credenziali sono quelle di una comprovata fedelta' a Trump.

Le congratulazioni a Putin hanno tuttavia scatenato nuove ire tra l'establishment di politica estera del Paese, repubblicani compresi, che testimoniano del caos che regna a Washington. La reazione piu' causatica e' stata quella del senatore del partito di maggioranza John McCain, che ha messo nero su bianco il “difetto” di Trump: “Un presidente americano non puo' guidare il mondo libero congratulandosi con dittatori che vincono elezioni truccate”.

