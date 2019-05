Puigdemont fermato dalla polizia tedesca. Berlino: sull’estradizione decide il giudice

L’ex-presidente catalano in esilio, Carles Puigdemont, contro il quale la Spagna ha emesso una nuova euro-richiesta di arresto ed estradizione, è stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava in auto la frontiera fra la Danimarca e la Germania, proveniente dalla Finlandia e diretto in Belgio, dove risiede: lo ha indicato il suo avvocato Jaume Alonso-Cuevillas. Puigdemont è trattenuto in attesa di accertamenti.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí c… https://twitter.com/i/web/status/977854543072583680 – J. Alonso-Cuevillas(JaumeAlonsoCuev)

La polizia tedesca ha quindi confermato di avere fermato l'ex-presidente catalano Carles Puigdemont sulla base della nuova euro-richiesta di arresto ed estradizione emessa dalla Spagna. Puigdemont aveva lasciato venerdì sera la Finlandia con l’intenzione di rientrare a Bruxelles. Il leader indipendentista è stato formalmente incriminato per presunta 'ribellione' venerdì con altri 24 dirigenti catalani dal tribunale supremo spagnolo, che ha riattivato l’euro-richiesta di arresto ed estradizione nei suoi confronti e di altri 5 riparati in Europa. Rischia, con gli altri incriminati per 'ribellione', una condanna fino a 30 anni di carcere per aver organizzato illegalmente il referendum che ha portato alla dichiarazione unilaterale di indipendenza nello scorso mese di ottobre.

Il fermo in Germania complica la situazione giudiziaria di Puigdemont, dato che il sistema penale tedesco contempla gli stessi reati di cui è accusato dalla procura spagnola, a differenza del Belgio, e che la collaborazione giudiziaria tra Berlino e Madrid è una delle più strette all'interno degli Stati dell'Ue. E' questa l'analisi fatta dai media spagnoli. Durante la fuga in Belgio e in seguito al primo mandato di arresto europeo, la difesa di Puigdemont aveva potuto fare affidamento sulle differenze tra la legge spagnola e quella belga, che non prevede ad esempio il reato di 'ribellione' contestato dai magistrati all'ex presidente della Generalitat. L'arresto in Germania, in virtù del secondo mandato europeo emesso dalla Spagna, prevedibilmente aprirà ora un procedimento davanti alla giustizia tedesca, che dovrà decidere se consegnare

il politico catalano alla Spagna.

Sempre per la stampa spagnola , l’ex presidente della Catalogna è stato fermato dalla polizia tedesca su segnalazione dei servizi segreti di Madrid, che lo avevano localizzato dopo la sua partenza da Helsinki e hanno

avvertito Berlino.

La decisione sulla sua estradizione «spetta agli organi giudiziari e dunque non vi è alcun coordinamento fra i governi di Berlino e Madrid in proposito», ha spiegato il portavoce del ministero degli Esteri tedeschi, in conferenza stampa a Berlino.

© Riproduzione riservata