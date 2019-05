Stormy Daniels sull’avventura con Trump: «Uno sconosciuto mi ha minacciata»

La pornostar Stormy Daniels ha rilasciato un’intervista televisiva alla Cbs dove ha raccontato il suo rapporto intimo con Donald Trump, con tanto di retroscena, accordi di riservatezza profumatamente pagati e minacce ricevute nel caso avesse deciso di rivelare pubblicamente la piccante avventura con quello che poi sarebbe diventato il presidente Usa.

La vicenda risale al 2006, quando la Daniels ebbe con Trump un rapporto «non protetto», in una camera di un albergo di proprietà dello stesso Trum, a Lake Tahore, nella Sierra Nevada. L’approccio tra Stormy Daniels (il cui vero nome è Stephanie Clifford) e il tycoon era iniziato con una conversazione circa la copertina di una rivista a lui dedicata. Trump poi accennò a una possibile partecipazione della Daniels allo show “The Apprentice”, che lui conduceva in quel periodo. Il rapporto non fu appunto protetto, e Trump non si preoccupò di chiedere precauzioni. In seguito, secondo quanto raccontato dalla Daniels nell’intervista, Trump la chiamò diverse volte, e i due si reincontrarono nel luglio del 2007 al Beverly Hills di Los Angeles. Questa volta non ci furono rapporti sessuali, anche se Stormy Daniels precisa nell’intervista che il futuro preidente Usa si comportò come se avesse voluto averne.

Nel 2016, poco prima delle elezioni che portarono Trump alla Casa Bianca, alla Daniels fu proposto di firmare un accordo di confidenzialità, in base al quale la pornostar ricevette 13mila dollari in cambio del suo silenzio. La donna accettò. In precedenza, nel 2011, la Daniels era stata avvicinata da un uomo in un parcheggio a Las Vegas, che le disse: «Lascia stare Trump, dimenticati la storia». La donna ha detto che in quella occasione c’era con lei la figlia, verso la quale l’uomo si rivolse dicendo: «È una bimba bellissima, sarebbe un peccato se accadesse qualcosa alla sua mamma».

Alla domanda dell’intervistatore, che ha chiesto perché la Daniels si è decisa a fare le proprie rivelazioni su Trump proprio adesso, la donna ha risposto: «Perché è molto importante per me potermi difendere. Avrei anche potuto non dire niente, ma non mi va di essere vista come una bugiarda o che lo faccio per soldi. Sì, sto ricevendo più offerte, ma ditemi chi rifiuterebbe il lavoro, lo stesso che ha sempre fatto, guadagnando di più». Quindi ha aggiunto: «Non ho motivo di mentire. Non sono stata pagata per essere qui». (f.s.)

© Riproduzione riservata