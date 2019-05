Il vertice Kim-XI: che cosa significa in tre punti-chiave

Il viaggio a sorpresa di Kim Jong-un a Pechino – la sua prima trasferta all'estero da quando salì al potere nel 2011 – rappresenta un importante sviluppo politico-diplomatico in vista dei prossimi vertici: quello atteso e confermato tra il leader nordcoreano e il presidente sudcoreano Moon Jae-in (a fine aprile) e quello – ipotizzato a fine maggio e ancora da confermare – tra Kim e il presidente americano Donald Trump. Ecco le tre principali conseguenze.

1- Kim più forte in ogni negoziato



Il miglioramento dei rapporti con la Cina aumenta il potere negoziale di Kim in vista del vertice con Trump e gli lascia ben sperare in un futuro allentamento delle sanzioni commerciali in corso. Pechino potrebbe alleggerirne l'applicazione in proprio e cercare di promuovere minori pressioni delle comunità internazionale. Il bello è che Kim, ufficialmente, non ha detto ancora nulla né sulla denuclearizzazione né sul vertice con Trump. Ha fatto solo riferire ad altri (l'agenzia cinese di stampa, come prima i responsabili della sicurezza sudcoreana che aveva incontrato a Pyongyang) le sue presunte intenzioni distensive.

2- Xi riafferma la centralità cinese

Le recenti aperture di Kim verso Seul e Washington avevano dato la sensazione che il ruolo della Cina nella possibile soluzione della questione coreana fosse messo in ombra. Niente di tutto questo: la trasferta di Kim e l'invito a Xi per una visita a Pyongyang riafferma pubblicamente il ruolo cruciale di Pechino in vista di ogni sviluppo della situazione. Xi può anche mostrare a Donald Trump che la sua influenza resta molto importante sul riottoso vicino, in un momento di deterioramento delle relazioni Pechino-Washington per via dei dazi commerciali.

3- La guerra si allontana

Alcuni mesi fa, ai tempi degli scambi di insulti tra Trump e Kim, non pochi analisti indicavano come critico il periodo primaverile-estivo del 2018, non escludendo un attacco Usa alla Corea del Nord. La visita a Pechino di Kim contribuisce a legittimare la presunta – e tutta da verificare – volontà positiva di Pyongyang. Le dichiarazioni attribuite a Kim – secondo cui pace e denuclearizzazione dipendono da Usa e Corea del Sud – sono state in sostanza avallate dalla leadership cinese. Il ritrovato ruolo della Cina alle spalle di Kim rende meno probabile una improvvisa rottura negoziale tra Corea del Nord e Stati Uniti subito dopo il prossimo vertice bilaterale, una rottura da molti considerata nell'ordine delle concrete possibilità con conseguenti rischi di precipizio della situazione internazonale. Ora diventa più probabile che il processo negoziale si trascini nel tempo. Una rottura immediata verrebbe largamente imputata, nel mondo, agli Usa. E questo è già un capolavoro politico di Kim. Tutto è possibile sotto il cielo di Trump, ma se esistono guerrafondai a Washington (Bolton?) in Asia orientale trovano la strada in forte salita. Corollario: probabilmente si concentreranno su Medio Oriente/Iran...

