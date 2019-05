Netanyahu fa dietrofront sui migranti: annullato l’accordo con l’Unhcr

I migranti da collocare. Prima l' annuncio, poi la sospensione e infine l'annullamento. In meno di 24 ore il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha allertato le Cancellerie di Francia e Germania, mobilitato l'Unhcr (l'Alto Commissariato dell'Onu per i rifugiati) e destato l'attenzione dei media di tutto il mondo.

È stata una gaffe di Netanyahu o forse un'uscita diplomatica strumentale a decisioni di politica interna israeliana. Comunque sia, i governi interessati non sono mai stati contattati e del piano di redistribuzione di 16mila migranti africani in Israele, da destinare in Europa, non se ne fa nulla. Avrebbero dovuto essere eritrei e sudanesi, una parte dei 40mila richiedenti asilo che vivono nello Stato ebraico.

Di tutta questa impasse resta il “tavolo negoziale” tra Onu e Israele: l'Onu ha chiesto al premier israeliano Netanyahu di «riconsiderare» la sua decisione di annullare l'accordo sui migranti. Lo fa sapere l'Unhcr tramite un suo portavoce. «Continuiamo a credere nella necessità di un accordo vantaggioso per tutti che possa giovare a Israele, alla comunità internazionale e alle persone che hanno bisogno di asilo - ha spiegato - e speriamo che Israele riconsideri presto la sua decisione».



Netanyahu, pur travolto dalle polemiche, è comunque ritornato sul tema: «Malgrado le limitazioni giuridiche e le crescenti difficoltà internazionali continueremo ad agire con determinazione affinché quegli infiltrati vadano via dal nostro paese».

Sia la Germania sia la Farnesina ieri avevano smentito la sussistenza di qualsiasi accordo in tal senso, e, come ha spiegato Carlotta Sami, portavoce in Italia dell'Unhcr, si era accennato all'Italia per un motivo specifico: «Per una minoranza dei migranti che avevano parenti in Italia si sarebbe potuta considerare la via del ricongiungimento familiare». Il “caso migranti” ha inevitabilmente provocato reazioni politiche di vari esponenti italiani.

