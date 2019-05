Germania, furgone sulla folla a Münster: 3 morti e 20 feriti

Si è temuto fino a sera che l'estremismo islamico avesse di nuovo colpito il cuore dell'Europa. Quindici giorni dopo l'attentato a Trebes, in Francia, nella città di Munster, in Germania nord-occidentale, un furgone si è lanciato contro la folla. Il bilancio è di tre morti e una ventina di feriti (sei sarebbero in pericolo di vita). Il conducente si è poi suicidato sparandosi un colpo alla testa.

Nel primo pomeriggio di ieri il furgone ha travolto i tavolini di un bar all'aperto a Kiepenkerl, una delle zone più turistiche della città vecchia di Munster.

Jeetje. Vrachtwagen ingereden op terras in #Munster – Mark Kampers(MarkKampers)

La stampa tedesca ha subito parlato di attentato terroristico. Verso sera, tuttavia, il quotidiano Suddeutsche Zeitung ha riportato che il conducente sarebbe Jens.R, un cittadino tedesco di 49 anni già noto per problemi psichiatrici. Il quotidiano tedesco ha poi precisato che, secondo gli inquirenti, non ci sarebbero indicazioni su un'eventuale matrice terroristica dell'attacco.

Non vi sono ancora conferme ufficiali. L'allerta resta dunque molto alta. D'altronde il terrorismo islamico ha colpito in passato la Germania, un Paese nel cuore dell'Europa da cui sarebbe partiti quasi 900 foreign fighters per unirsi alle file dell'Isis in Iraq e in Siria (ne sarebbero rientrati circa 300).

Le modalità dell'attentato, e la triste ricorrenza – un anno esatto fa un camion aveva travolto la folla a Stoccolma – aveva fatto pensare al peggio. Il ricorso a veicoli – Suv, camion, furgoni – per seminare la morte è stata spesso l'arma letale utilizzata da Lupi solitari, o terroristi addestrati via Internet, in contatto con cellule clandestine legate all'Isis. La stessa leadership dello Stato Islamico ha spesso incitato i suoi simpatizzanti a uccidere ricorrendo proprio a questa strategia che ha seminato morte e terrore in almeno cinque paesi europei.

Era il 14 luglio del 2016 quando a Nizza, sulla famosa Promenade des Anglais, un camion lungo 15 metri piombò sulla folla radunata per assistere ai fuochi di artificio, correndo per quasi due chilometri. Le vittime furono 86, i feriti oltre 250. Cinque mesi dopo, il 16 dicembre un autoarticolato con targa polacca, proveniente dall'Italia, aveva investito la folla al mercatino di Natale del quartiere berlinese a Breitscheidplatz , uccidendo 12 persone e ferendone 56. Poi è stato il turno della Svezia, nella capitale Stoccolma, il 7 aprile 2017, un anno esatto fa, quando un camion lanciato sulla pedonale travolse la folla (5 vittime e 15 di feriti). Gli inquirenti, che ieri hanno perquisito attentamente l'abitazione dell'attentatore, stanno dunque ancora indagando se vi siano legami tra i due attentati.

La macabra lista degli attentati ispirati o effettuati dall'Isis in Europa con camion e furgoni non finisce comunque qui.

Nel marzo del 2017, a Londra, sul ponte di Westminster un Suv falciava i pedoni (5 vittime compreso un poliziotto accoltellato). Ancora una volta nella capitale britannica, il 3 giugno, un furgone travolgeva i passanti sul London Bridge (7 morti, oltre a tre terroristi uccisi dalla polizia). Pochi mesi dopo, a Barcellona, un furgone sulla Rambla di Barcellona, investiva decine di persone (13 vittime e decine di feriti).

Questi sono solo i più sanguinosi attentati di matrice islamica di una lunga serie. Parlare di lupi solitari non è corretto. Simili attentati richiedono comunque un'organizzazione precisa in cui sono spesso coinvolte diverse persone.

L'Europa ha cercato di reagire. Con blocchi di cemento e barriere predisposte nelle zone centrali e più turistiche in molte città. Sicuramente hanno funzionato come deterrete. Il fatto che l'autore dell'attentato di ieri non sia un estremista islamico non attenua l'allerta. Il gesto di un folle non abbassa la guardia.



Se l'Isis ha perso la sua guerra in Iraq e in Siria (ha ceduto il 90% de suo territorio) la sua ideologia non è morta. L’armata invisibile di radicalizzati pronti a immolarsi per la sua causa è ancora viva.

© Riproduzione riservata