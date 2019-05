L’Europa incalza Zuckerberg: vieni a parlare a Bruxelles

Doveva essere un dibattito su Cambridge Analytica, Facebook e i rischi di manipolazione elettorale. Di fatto, però, i bersagli sono stati soprattutto due: Mark Zuckerberg e i social media che «ignorano le regole», monetizzando i dati sensibili dei cittadini. Il parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, è tornato nel vivo del cosiddetto datagate con una discussione dedicata alle risposte legislative della Ue sulla compravendita (illecita) di informazioni. Věra Jourová, la Commissaria europea alla giustizia, tutela dei consumatori e uguaglianza di genere, ha rinnovato l’invito a Zuckerberg a testimoniare di fronte al parlamento Ue. «Ho detto alla signora Sandberg (Sheryl, il direttore operativo di Facebook, ndr) che Zuckerberg dovrebbe accettare di venire qui. È una misura per recuperare fiducia» ha detto Jourová, aggiungendo che l’Europa «sta valutando» interventi anche prima del debutto ufficiale del regolamento sui dati (la cosiddetta Gdpr, applicabile dal 25 maggio). «Mi aspetto - ha aggiunto Jourová - che Facebook fornisca informazioni molto più dettagliate e che collabori appieno. La protezione dei dati può avere un forte impatto sulle nostre società democratiche e sulle nostre elezioni». Proprio ieri la Commissione ha presentato un progetto di legge che costringerebbe i big del tech a fornire ai magistrati europei «prove elettroniche», dalle email ai messaggi via chat.



Sanzioni anche prima della Gdpr?

L’appello della commissaria riecheggia quello già mosso dal presidente dell’europarlamento Antonio Tajani e dal vicepresidente della Commissione europea Andrus Ansip, che ha incontrato di persona Zuckerberg nella “sua” Silicon Valley e avanzato la stessa richiesta: testimoniare a Bruxelles o Strasburgo, come ha già fatto nella sua doppia audizione al Senato americano. Tajani ha reiterato il suo appello con una lettera diretta a Zuckerberg, pubblicata anche sul suo account Twitter, dove sottolinea l’importanza della «presenza fisica» del 33enne di fronte all’assemblea europea. «Il quartier generale internazionale di Facebook - si legge nel documento - è a Dublino, quindi è soggetto alla legislazione della Ue».



Per ora non ci sono state risposte, ma è improbabile che il pressing si smorzi. Jourová ha messo in chiaro nella sessione di oggi a Strasburgo che l’Unione europea non ha intenzione di essere «compiacente» con il gigante social controllato da Zuckerberg. Nei server di Cambridge Analytica, la società di marketing elettorale che ha sfruttato in maniera illecita i dati di utenti Facebook, sono finite anche le informazioni su 2,7 milioni di cittadini europei. Senza trascurare, ha detto che la commissaria, che le violazioni sarebbero state condotte anche da «altre app» incorporate fra le sezioni del social nework. Il colosso californiano ha già mostrato di avere aggiornato, in vista della Gdpr, il regolamento sui dati, ma la Commissione sta «indagando anche su quello che è successo prima dell’applicazione del regolamento»: in altre parole, Facebook potrebbe attendersi nuove richieste di chiarimento (o sanzioni) prima del debutto delle nuove regole.

Nuove strette sui social media

«Basta con la mollezza - ha detto la Commissaria - Le autorità europee controllino anche ora. È molto importante aiutare 3 milioni di cittadini colpiti dallo scandalo a sapere come possono tutelarsi». Fra le altre iniziative, è stato lanciato un gruppo di lavoro sui social media, con l’intenzione di delimitare la «terra di nessuno» delle aziende online. «Mentre i media tradizionali sono soggetti a regole severe, i social media fanno quello che gli pare - ha aggiunto Jourová -È vero che hanno creato opportunità enormi di dibattito politico, ma l’avere accesso a un tale numero di informazioni ha permesso di targettizzare gli utenti, favorendo la diffusione di fake news e il crearsi di filter bubble (“bolle” informative dove gli utenti finiscono per leggere solo i contenuti graditi a sé, rinforzando posizioni estremiste, ndr)». Tra i freni ipotizzati dall’Europa, oltre alla Gdpr, c’è anche l’istituzione di un codice di condotta contro la diffusione di messaggi di odio e xenofobi sulle piattaforme digitali. Oltre a una misura, più concreta, di tutela degli utenti: nel cosiddetto New deal dei consumatori, le due proposte di direttive per alzare l’asticella di protezione dopo scandali come il Dieselgate, è incluso anche l’obbligo di «maggior trasparenza sulle ricerche online». Un criterio che potrebbe pungere nel vivo sia la stessa Facebook che i vari Google e Amazon.

