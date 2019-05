La complessa scommessa di Trump sulla pace in Corea

Erano stati in molti a ipotizzare che i recenti cambiamenti ai vertici dell'Amministrazione Trump avrebbero reso più difficile la concreta realizzazione del vertice tra il presidente americano e il leader nordcoreano Kim Jong-un, o comunque ne avrebbero compromesso in partenza un esito positivo. Dopotutto, il neoconsigliere per la sicurezza nazionale John Bolton aveva parlato esplicitamente di guerra e di “regime change” più che di pace, mentre il direttore della Cia e Segretario di Stato designato Mike Pompeo non aveva lesinato sullo scetticismo nei confronti delle intenzioni di Kim. Vari analisti, inoltre, pensavano che il premier Shinzo Abe fosse corso a Mar-a-Lago per cercare quasi di sabotare il summit, esprimendo le forti riserve giapponesi sulla prospettiva di un allentamento delle “massime pressioni” su Pyongyang.

Il viaggio segreto di Pompeo in Corea del Nord e la “benedizione” di Trump agli sforzi della Corea del Sud per predisporre le basi di un trattato di pace nella penisola sembrano una smentita ai pessimisti. Ma la partita è ancora tutta da giocare.



Al suo arrivo in Florida, il premier giapponese si è trovato di fronte il fatto compiuto, con un Trump che ha segnalato l'esistenza di cinque possibili località (ancora non indicate) per il suo vertice con Kim. Ha ripiegato sul farsi assicurare che il presidente solleverà con la controparte una questione che sta molto a cuore al Giappone, quella dei cittadini nipponici rapiti dai servizi segreti nordcoreani negli anni '70 e '80, e ha dovuto far mostra di approvare la «linea comune» di avanzamento del dialogo pur mantenendo «massime pressioni». Abe può anche consolarsi del fatto che a questo punto le temutissime discussioni a due sul fronte commerciali possano passare in secondo piano, tra Corea e golf.



Il summit intercoreano del 27 aprile a Panmunjom tra il presidente Moonjae-in e Kim si colora di maggiori speranze alla conferma che l'incontro tra Trump e Kim si farà «agli inizi di giugno o anche prima», come ha detto il presidente americano. Che si arrivi davvero a quella «completa e verificabile» denuclearizzazione che Tokyo ritiene irrinunciabile, è un altro discorso. I maligni, negli States, non escludono che i fuochi di artificio di Trump sulla politica estera abbiano per lui una forte connotazione di politica interna, in quanto distraggono dai problemi delle inchieste che lo toccano. E a un Trump circonfuso degli allori di promotore della pace in Corea sarebbe forse meno difficile affrontare la tempesta che scatenerebbe un eventuale licenziamento del procuratore Mueller o di altri inquirenti che lo hanno messo nel mirino.

© Riproduzione riservata