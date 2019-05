Alfie è morto, l’annuncio dei genitori su Facebook: «Ha spiccato il volo»

Non ce l’ha fatta Alfie Evens, il bimbo britannico di appena 23 mesi affetto da una grave quanto ignota malattia neurodegenerativa. Alfie negli ultimi giorni è stato al centro dell’attenzione dei media di tutto il mondo per la battaglia promossa dai genitori contro la decisione dell’ospedale inglese in cui era ricoverato di sospendere il supporto vitale. «Al nostro bimbo sono spuntate le ali intorno alle 2.30. I nostri cuori sono spezzati. Grazie a tutti per il sostegno», si legge in un post su Facebook pubblicato dalla mamma di Alfie, Kate James. «Il mio gladiatore si è arreso e si è guadagnato le ali. Abbiamo il cuore spezzato. Ti voglio bene figlio mio», scrive il padre, Thomas Evans sempre sul social network. La giornata di ieri è trascorsa apparentemente senza novità, con i giovanissimi genitori ormai rassegnati alla fine delle speranze di un trasferimento in Italia e impegnati a dialogare con i medici dell'ospedale sulla possibilità di riportarlo a casa.

Papa: la scienza ha dei limiti da rispettare per il bene dell’uomo

Papa Francesco, da sempre in prima fila nella difesa del diritto alla vita, ha fatto riferimento al “caso Alfie” ricevendo in udienza i partecipanti alla conferenza sulla medicina rigenerativa promossa dal Pontificio Consiglio della Cultura. «Di fronte al problema della sofferenza umana è necessario saper creare sinergie tra persone e istituzioni, anche superando i pregiudizi, per coltivare la sollecitudine e lo sforzo di tutti in favore della persona malata», ha detto il pontefice, ricordando l’appoggio incondizionato della Chiesa ad ogni «sforzo di ricerca e di applicazione volto alla cura delle persone sofferenti». «Uno dei principi fondamentali - ha poi concluso - è che non tutto ciò che è tecnicamente possibile o fattibile è per ciò stesso eticamente accettabile. La scienza, come qualsiasi altra attività umana, sa di avere dei limiti da rispettare per il bene dell'umanità stessa, e necessita di un senso di responsabilità etica».

I medici dell’ospedale: «È stato un viaggio devastante»

Dal lato umano, il caso di Alfie non è rimasto senza conseguenze per il personale medico. «Un viaggio devastante», definiscono oggi la vicenda i medici dell'ospedale Alder Hey in un messaggio di cordoglio per la morte del bimbo indirizzato in primo luogo ai genitori, dopo mesi di scontri legali. «Vogliamo esprimere - si legge nella nota - la nostra simpatia e condoglianze dal profondo del cuore alla famiglia di Alfie in questo tempo di estrema angoscia. È stato un viaggio devastante per loro. Ora chiediamo sia rispettata la loro privacy e la privacy dello staff dell'Alder Hey».

Enoc (Bambin Gesù): basta battaglie, ora percorsi condivisi

«Non più battaglie ma percorsi condivisi» è invece l’auspicio espresso oggi da Mariella Enoc, presidente dell'ospedale Bambino Gesù di Roma esprimendo «grande dolore» per la morte del piccolo Alfie. Enoc si è battuta affinché il bimbo potesse essere trasferito all'ospedale della Santa Sede, possibilità negata dalla giustizia inglese. Ora, sottolinea, «bisogna iniziare una vera riflessione internazionale e mettere insieme scienziati, clinici, famiglie e istituzioni perché non si ripetano più questi scontri e battaglie ideologiche».



La battaglia dei giovani genitori

Alfie è stato protagonista di una battaglia tra gli operatori sanitari inglesi, che volevano “staccare la spina” del suo respiratore, e un vasto movimento di opinione, in patria e nel resto del mondo, che ha supportato i genitori nella richiesta di mantenerlo in vita. Alla fine, la sera del 23 aprile, i medici dell'Alder Hey Hospital di Liverpool hanno ottenuto l'autorizzazione della giustizia britannica di interrompere il trattamento che lo manteneva in vita. Alfie ha però continuato a respirare nel suo lettino, fra la braccia di mamma Kate, anche senza l'ausilio del ventilatore meccanico. L'Italia aveva concesso la cittadinanza perché venisse curato dall'ospedale Bambin Gesù di Roma o al Gaslini di Genova, ma la Corte d'Appello britannica è stata irremovibile e ha respinto la richiesta dei genitori. In queste ore si attendeva la decisione dei medici che dovevano autorizzare il trasferimento del bimbo a casa per garantirgli comfort e dignità. Ma Alfie si è arreso ed «è volato via».

© Riproduzione riservata