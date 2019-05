La risorsa Macron alla ricerca di alleanze

È passato un anno dall’elezione di Emmanuel Macron alla presidenza della Francia. Il 7 maggio 2017, Macron sconfisse Marine Le Pen nel secondo turno delle elezioni presidenziali, sulla base di un programma dichiaratamente europeista. All’ondata che sembrava incontenibile delle forze nazionaliste, la Francia di Macron oppose un muro inequivocabilmente anti-nazionalista. Macron vinse le elezioni in nome di «un risveglio europeo». Come dirà ad Atene il 7 settembre 2017 e alla Sorbona il 26 settembre successivo, il suo impegno è quello di costruire una «nuova sovranità europea». Un impegno ambizioso e volontaristico, come non se ne vedevano da tempo. Dopo un anno, quale bilancio si può trarre?

Mi limito a considerare la politica europea, anche se è ovvio che essa non può essere scollegata alla politica interna. Macron ha perseguito due distinte prospettive riformiste, la prima relativa all’Unione europea (Ue) e l’altra all'Eurozona. Per quanto riguarda l’Ue, il suo obiettivo era quello di promuovere la sovranità europea in cinque cruciali dimensioni: la protezione, la crescita, lo sviluppo sostenibile, la tecnologia digitale e, soprattutto, la politica estera e di sicurezza. Una sovranità europea (come ha precisato nell’intervento al Parlamento europeo del 17 aprile scorso) «più forte di quella nazionale, ma ad essa complementare e non sostitutiva». A distanza di un anno, però, quell’agenda rimane largamente incompiuta. Per quanto riguarda la protezione, l’unico successo conseguito riguarda la revisione della direttiva europea del 1966 sui lavoratori distaccati, una direttiva che aveva consentito un dumping sociale a danno dei Paesi dell’Europa occidentale e a vantaggio di quelli dell’Europa orientale. Per quanto riguarda la crescita, proposte come la capital market union sono ancora nei cassetti di Bruxelles. Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e la digitalizzazione, c’è un consenso formale ma divisioni sostanziali. È vero che alcuni passi in avanti sono stati compiuti nella politica estera e di sicurezza, con l’approvazione della prima Collaborazione permanente e strutturata (PESCO) senza la Gran Bretagna (da parte di 25 Stati membri, con l’esclusione di Danimarca e Malta).

Una Collaborazione che dovrebbe condurre alla formazione di una forza militare multinazionale, sostenuta da un fondo multi-miliardario per la ricerca nel campo della difesa. Tuttavia, la Ue continua a essere un elefante che si muove lentamente sul piano internazionale. Tant’è che Macron ha finito per sviluppare un’autonomia politica estera francese, assumendo impropriamente che essa corrispondesse anche a un interesse europeo (ad esempio, nella crisi siriana). Come abbiamo visto con la sua visita a Washington D.C. dei giorni scorsi, di fronte all’inerzia tedesca e all’abulia britannica, Macron ha candidato il proprio Paese a essere il difensore del multilateralismo internazionale (sperando, con l’influenza acquisita all’esterno, di ridimensionare le critiche alle sue riforme provenienti dall’interno). Ma naturalmente l’interesse della Francia e quello dell’Europa non coincidono.

Per quanto riguarda la riforma dell’Eurozona, l’obiettivo di Macron era principalmente quello di dare vita a un budget specifico, basato su risorse proprie dell’Eurozona piuttosto che su trasferimenti nazionali, finalizzato a soddisfare tre necessità sistemiche: garantire investimenti, consentire assistenza finanziaria a Paesi che si trovano in condizioni di emergenza, perseguire politiche anti-cicliche in condizioni di crisi. Un budget quindi gestito da un ministro economico e finanziario dell’Eurozona operante sotto il controllo di un parlamento dell’Eurozona. Come ha ricordato nel suo discorso del 17 aprile scorso, l’Eurozona non può funzionare senza autonomi strumenti politici e budgetari, in particolare in condizioni di crisi. Anche qui la strategia riformista di Macron ha conseguito poco. La Germania, rimasta paralizzata politicamente per sei mesi, si è limitata a dichiarare il suo formale interesse per quella strategia, non nascondendo però la sua contrarietà. Contrarietà a sua volta gridata dai Paesi del Nord dell’Europa. Comunque, per la prima volta, grazie all’iniziativa di Macron, si è resa evidente la frattura che attraversa l’Eurozona. Da una parte, c’è una maggioranza di Paesi che sostiene che la moneta comune deve essere stabilizzata (solamente) dal basso, attraverso una convergenza delle political economies nazionali, convergenza promossa da riforme strutturali domestiche finalizzate a produrre sostenibilità fiscale in ognuno di quei Paesi. Dall’altra parte, invece, Macron, pur non sottovalutando l’importanza delle riforme strutturali nazionali, sostiene che una moneta comune deve essere stabilizzata anche (anche) dall’alto, attraverso un bilancio comune ad essa collegato, utilizzabile (sulla base di processi democratici) per contrastare cicli e asimmetrie. In questa prospettiva, non basta fare i compiti a casa se non si fanno i compiti (contemporaneamente) anche in Europa.

È evidente che Macron, da solo, non potrà cambiare i rapporti di forza dentro l’Eurozona, favorendo una visione più equilibrata della sua governance. Avrebbe innanzitutto bisogno di dialogare con una Spd (la socialdemocrazia tedesca) più coraggiosa e meno burocratica. Nonostante i proclami della vigilia e le dichiarazione del nuovo segretario Andrea Nahles, i socialdemocratici tedeschi sembrano però incapaci di liberarsi dal dogma ordo-liberale. Tant’è che, pur avendo un loro esponente (Olaf Scholz) nel cruciale ministero delle Finanze, non hanno detto una sola parola di apertura verso un budget dell’Eurozona. Avrebbe bisogno, Macron, anche del sostegno di Paesi (come l’Italia e la Spagna) che hanno sofferto, molto più dei loro partner del Nord, le conseguenze politiche del dogmatismo ordo-liberale. Tuttavia, entrambi i Paesi sono senza una maggioranza politica chiara che, a sua volta, preclude la possibilità di elaborare una strategia europea altrettanto chiara. È paradossale che i Paesi che più avrebbero bisogno di riformare l’Eurozona non possono farlo perché la mancata riforma dell’Eurozona ha paralizzato i loro sistemi di governo. Inoltre, in entrambi i Paesi, la paralisi politica è resa ancora più acuta dall’emergenza istituzionale, cioè dalla persistenza (in Italia) di un sistema che non può produrre decisioni legittime ed efficaci e (in Spagna) di un sistema che non riesce a tenere in equilibrio le spinte centrifughe di una comunità autonoma come la Catalogna.

Insomma, dopo un anno di governo, Macron ha dovuto sperimentare i vincoli della interdipendenza europea. La sua politica continua a rappresentare un argine indispensabile ai nazionalismi, oltre che una risorsa per difendere l’ordine internazionale multilaterale. Tuttavia la riforma di quella interdipendenza richiede un sistema di alleanze politiche e nazionali che fuoriesce dalle capacità di un singolo leader.

