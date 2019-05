Tragedia sulle Alpi, altre due vittime nel Bellunese

Anche oggi la montagna miete le sue vittime: due giovani scialpinisti hanno perso la vita sull'Antelao, nelle alpi bellunesi. Appartenevano entrambi al Soccorso alpino Dolomiti Bellunesi. Si chiamavano Enrico Frescura, 30 anni, del Soccorso alpino di Pieve di Cadore, e Alessandro Marengon, 28, del Soccorso alpino del Centro Cadore, tutti e due di Domegge di Cadore.

Tra domenica e lunedì altri sei morti, fra cui cinque italiani, nella zona della Pigna d'Arolla, sulle Alpi svizzere: lo fa sapere la Farnesina. La sesta persona è una donna di nazionalità bulgara di 52 anni. È la tragedia più rilevante di due giornate costate la vita a oltre 1o alpinisti in quattro distinti incidenti sulle Alpi tra Italia, Francia e Svizzera. Le vittime italiane sono la guida Mario Castiglioni (59 anni) e tre escursionisti esperti di Bolzano: Elisabetta Paolucci e Marcello Alberti (53 anni) e Gabriella Bernardi (53 anni). Un quinto connazionale è morto nella notte tra lunedì e martedì, ma non è ancora stata resa nota la sua identità. C’è anche un superstite: Tommaso Piccioli, architetto milanese. Piccioli era amico dei tre bolzanini morti e aveva frequentato proprio al Cai di Bolzano

dei corsi di scialpinismo. Ha dichiarato all’Ansa di «stare bene» e di essersi salvato grazie alla sua esperienza.

Due comitive di 10 e 4 persone di varie nazionalità, tra cui anche italiani, tedeschi e francesi, sono cadute nella trappola di una violenta tempesta in alta quota, scatenatasi ieri e prevista dai bollettini meteo. Si trovavano nella zona della Pigna d'Arolla, a oltre 3.000 metri lungo il percorso della Haute Route, un itinerario scialpinistico molto frequentato in queste settimane che collega Chamonix, ai piedi del Monte Bianco, con Zermatt, sotto il Cervino. Erano attese domenica notte al rifugio Des Vignettes, ma non sono mai arrivate.



L'operazione di salvataggio è partita dopo un allarme lanciato verso le 6.30. Tre delle quattro vittime sono decedute dopo l'arrivo in ospedale, mentre uno era già morto, dopo essere precipitato. Tutti i feriti sono stati trasportati negli ospedali del Canton Vallese, Berna e Losanna. La polizia ha istituito una linea di assistenza per stabilire contatti con le famiglie. Ad aggravare il bilancio dell'ondata di maltempo che si è abbattuta ieri sulla dorsale alpina ci sono state altre tre tragedie. La prima sul versante Sud del Monte Rosa dove un'escursionista russa si è avventurata con le ciaspole a 4.200 metri di altitudine e si è smarrita. Il suo corpo senza vita è stato avvistato, ma non ancora raggiunto dai soccorritori ostacolati dalle proibitive condizioni meteorologiche.

Vittime anche in Francia

In Francia, ai piedi del Monte Bianco, due scialpinisti francesi sono morti in altrettanti incidenti: un 35enne di Annecy ha perso la vita «a causa delle pessime condizioni meteo» ed è stato recuperato oggi sull'Aiguille Verte, mentre una valanga ha investito lunedì un gruppo di quattro sciatori d'oltralpe sul versante Est dell'Aiguille du Midi, nei pressi del ghiacciaio Rond. Tre sono rimasti illesi mentre un 35enne è morto. Infine, due giovani alpinisti svizzeri di 21 e 22 anni sono stati trovati senza vita stamane sulle Alpi bernesi, nella zona del monte Monch, a 4.105 metri. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale di Berna, non sono sopravvissuti alle basse temperature e allo sfinimento.

Il soccorso alpino altoatesino: c’è un’indagine in corso

«Abbiamo provato a contattare i colleghi svizzeri già ieri sera per capire quanto è accaduto, ma non parlano, la polizia ha blindato tutto, perché c'è un'indagine in corso». A dirlo è il presidente del soccorso alpino (Cnsas) dell'Alto Adige, Giorgio Gajer, a proposito della tragedia accaduta ieri sulle Alpi svizzere, che a stamattina fa contare un bilancio di cinque morti, tutti italiani, tra cui tre

bolzanini e la guida alpina locale, originaria di Como, più quattro feriti.

«Avranno cercato sicuramente - prosegue a proposito delle vittime - di fare l'impossibile per farcela. Sicuramente erano persone preparate, erano del Cai di Bolzano» aggiunge sui tre altoatesini.

«Ci si affida a una guida, perché conosce il posto ed è esperta e i bollettini meteorologici sono ormai precisi. Non so cosa sia capitato, bisogna attendere di saperlo da chi è intervenuto. Ho visto delle foto di momenti precedenti e c'era un sole bellissimo, ma anche altrove sappiamo che il tempo è cambiato in modo pesante. Anche un semplice sentiero con la nebbia, la neve o il ghiaccio può trasformarsi in tragedia. Quello è un tour classico, ma impegnativo, non è che chiunque possa affrontarlo. Avevano attrezzatura da scialpinismo, quindi non era una semplice escursione». «Da qui - conclude - non si può dire se il cambiamento meteorologico fosse prevedibile o no, è un altro territorio, completamente diverso, ma se al rifugio li aspettavano, è chiaro

che qualcosa d'imprevisto deve essere successo».

