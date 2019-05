Quale Brexit? Dazi e Iran avvicinano Londra alla Ue

Nelle ultime quarantotto ore i tre leader dei più importanti paesi europei si sono sentiti al telefono due volte: la triangolazione fra il francese Macron, la britannica May e la tedesca Merkel si sviluppa attorno a due questioni cruciali: resistere ai dazi di Trump che dovrebbero scattare da domani, salvaguardare l’accordo sul nucleare con l’Iran che il presidente Trump e il suo nuovo segretario di Stato, Mike Pompeo, vogliono rendere nullo. In tempi normali questa intesa non sarebbe così strana, lo è in tempi di Brexit ma nonostante i proclami, certi interessi politici ed economici della vecchia Europa inevitabilmente convergono.

L’intesa del trio franco-tedesco-britannico non nasce nell’ultima settimana con la visita di Macron e Merkel a Washington a pochi gorni di distanza. Negli ultimi due mesi la premier Theresa May ha cercato di dissuadere Trump dall’intraprendere una guerra commerciale con l’Ue: in una conversazione con il presidente americano a inizio marzo la signora May ha infilato la questione dazi dentro un discorso sulla strategia in Siria; un mese dopo il governo britannico ha appoggiato comunque il raid americano contro Assad e il suo regime a Damasco ma Trump in queste ore non ha fatto cenno a eccezioni per il «partner speciale », il Regno che lo attende a Londra il 13 luglio.

Regno che soffre di ripetuti mal di testa dopo la sbornia brexiteer.

Stamattina Theresa May ha prontamente sostituito la ministro dell’Interno Amber Rudd che si è dimessa per aver mentito al Parlamento su un numero prefissato di migranti senza documenti da espellere. Al suo posto l’ex banchiere Sajid Javid, già ministro degli Affari regonali, come Rudd pro Ue nel referendum 2016, diversamente da Rudd non uno stretto alleato della May nonché euroscettico figlio di immigrati pachistani.

È un fatto la strutturale debolezza di una premier che perde il suo quinto ministro in pochi mesi e da quasi un anno guida un governo di minoranza - e bisogna capire come la sostituzione di Rudd con Javid influirà sulla «riunione di guerra» di mercoledì in cui May e il suo governo dovranno soppesare le varie opzioni per le future relazioni commerciali con l’Ue. Nel gruppo governativo che si occupa di Brexit non dovrebbe cambiare molto perché Javid è sì un euroscettico ma è stato un remainer e resta pragmatico.

In casa comunque la signora May traballa più che mai, sulla scena europea e internazionale si appoggia ai francesi e tedeschi. Sui dazi non può fare altrimenti: due mesi fa l’Unione europea ha scoraggiato Londra dal concludere accordi di esenzione dai dazi su acciaio e alluminio con Trump pena grandi multe e negoziati ancora più avvelanati su Brexit.

Più che quella sui dazi quindi, la posizione britannica politicamente più significativa è sull’Iran: il governo May, tramite un portavoce, non solo sottolinea la validità dell’accordo del 5+1, maggior successo diplomatico dell’amministrazione Obama, ma appoggia attivamente Macron che tenta di salvare l’accordo del 2015 vincolando di più l’Iran, includendo nel pacchetto il programma di missili balistici e il ruolo di Tehran nella regione (ruolo sempre più pesante visto l’attivismo degli ayatollah soprattutto in Siria).

Una strategia che nelle intenzioni francesi, tedesche e britanniche dovrebbe rendere più difficile il rifiuto di Trump e del suo capo della diplomazia, Pompeo. Una strategia non condivisa da un altro paese europeo, il nostro. L’Italia attualmente senza governo, scrive il Financial Times, guiderebbe un gruppetto di paesi Ue contrari a nuove sanzioni contro l’Iran. Curiosamente FT cita un anonimo alto funzionario che parla non si sa bene a nome di chi.

