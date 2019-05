Ue, fronda dei Paesi ricchi sul budget comunitario: non vogliamo pagare di più

Partono in salita i negoziati per l'approvazione del quadro finanziario pluriennale, la proposta di budget della Ue per il 2021-2027. I cosiddetti «contributori netti», i Paesi che versano a Bruxelles più denaro di quanto ricevono, hanno già iniziato ad arroccarsi contro i due aspetti più sensibili del bilancio settennale: il pur leggero incremento di budget (a 1.279 miliardi in conto corrente) e, soprattutto, la proposta di eliminare i cosiddetti «rebates», i rimborsi garantiti finora ad alcuni Paesi esposti a un carico finanziario maggiore.

Fino ad oggi, spiega la Commissione, l’ammontare dei risarcimenti (chiamati «correzioni») è costato una media di 5 miliardi di euro l’anno, a vantaggio di un ristretto nucleo di Paesi: Austria, Danimarca, Germania, Svezia, Paesi Bassi. Non a caso, gli stessi che hanno alzato la voce contro una «distribuzione ingiusta delle spese». Anche se si fa notare l’assenza della Germania.



Cosa sono i «rebates»

La quasi totalità del bilancio Ue è finanziato da «risorse proprie», in arrivo da tre fonti: i dazi doganali raccolti dai Paesi (che possono incassarne una quota del 20%), risorse basate sul prelievo dalla raccolta Iva (con una riscossione pari allo 0,30% del totale) e le risorse proprie tradizionali, basate sul reddito nazionale lordo (attraverso un’aliquota standard). Con il tempo però si sono andate a istituire alcune «correzioni», ossia dei risarcimenti a beneficio dei Paesi considerati come i maggiori contributori netti delle casse continentali. Il caso più evidente è quello della Gran Bretagna, rimborsata annualmente dagli altri Paesi europei con il 66% della differenza tra il suo contributo al bilancio Ue e l’importo ricevuto.



Oggi l’Isola è uscita dal perimetro del budget comunitario, ma non gli altri Paesi che nel frattempo hanno ottenuto un trattamento simile. Cioè gli stessi che hanno appena bocciato come «non adeguata» la proposta di bilancio di Juncker. Dal 2001 Germania, Austria, Paesi Bassi e Svezia pagano solo un quarto della loro quota normale di finanziamento della correzione per il Regno Unito. Nel periodo 2014-2020 sono state introdotte delle correzioni forfettarie sui contributi proporzionali al reddito nazionale lordo in favore di Danimarca (130 milioni l’anno), Paesi Bassi (695 milioni), Svezia (185 milioni) e Austria, che ha goduto di un rimborso annuo pari a 30 milioni nel 2014, 20 milioni nel 2015 e 10 milioni nel 2016. Infine, sempre nel 2014-2020, è stata dimezzata l’aliquota sul prelievo Iva allo 0,15% per Germania, Paesi Bassi e Svezia.



La protesta: «smaller Eu, smaller budget»

L’uscita della Gran Bretagna ha offerto l’assist per ridiscutere sulla equità di benefit derivati, di fatto, dallo status eccezionale dell’Isola. La Commissione vuole farne tabula rasa, oltre ad abbassare dal 20% al 10% la quota di dazi che possono essere conservati dai singoli Paesi. Peccato che i «contributori netti» non la pensino così e abbiano le carte in tavola per bloccare il tutto, visto che l’approvazione del quadro pluriennale passa per l’approvazione all’unanimità dei Paesi membri. A guidare la fronda, almeno a livello mediatico, sembrano essere il primo ministro olandese Mark Rutte e il suo omologo austriaco Sebastian Kurz. Lo slogan che riassume il dissenso è «smaller Eu, smaller budget»: un’Unione più piccola, da 28 a 27 membri, deve reggersi su un bilancio meno costoso. Soprattutto se elimina i benefici dell’essere la fronda ricca dell’Eurozona. Rutte non ha usato eufemismi, definendo la proposta di bilancio «non accettabile» per i Paesi Bassi. «Un’Unione più piccola richiede un budget più piccolo» ha detto Rutte, aggiungendo poi il passaggio cruciale: «E, comunque, i finanziamenti non sono distribuiti in maniera equa».

Gli ha fatto eco, anche su Twitter, Kurz. Il premier austriaco ha riconosciuto qualche elemento di «modernizzazione» alla proposta, che resta però «lontana dal poter essere accettata» da Vienna. Toni simili a quelli espressi dalla Danimarca («Non possiamo chiedere ai contribuenti europei di pagare per la Brexit»), mentre la Germania è rimasta da parte. Olaf Scholz, il ministro delle Finanze, è già alle prese con un bilancio federale tedesco che gli è valso le critiche degli alleati di coalizione della Cdu (il partito di Merkel) e Csu (la sua costola bavarese) per la riduzione delle spese alla difesa. Scholz è sfuggito anche alle ultime contese sulla «tassa digitale» voluta dal Commissario Pierre Moscovici. Berlino ha dapprima sostenuto l’iniziativa a fianco della Francia, per poi assumere un profilo molto più basso. Forse, prima dell’Europa, si teme per la Große Koalition.

