Per le politiche regionali 10% in meno

Prima che si possano capire bene le possibili conseguenze della proposta di budget 2021-2027 presentata ieri dalla Commissione europea, bisognerà aspettare che si dissolva la cortina fumogena di cifre, percentuali e dichiarazioni sollevata ieri abilmente dal presidente Jean-Claude Juncker e dal commissario Günther Oettinger. E bisognerà aspettare anche la fine di maggio e la prima settimana di giugno, quando saranno presentati i regolamenti che governeranno la distribuzione e la spesa delle risorse stanziate per le singole voci del bilancio.

Partiamo dalle cifre reali. La prima cosa che colpisce sono i tagli delle politiche già esistenti, in particolare la Coesione e l’Agricoltura. Secondo i calcoli del Comitato delle regioni, in termini reali la riduzione delle risorse per le politiche regionali (coesione) sfiora il 10%, ben oltre quanto indicato ieri nelle dichiarazioni ufficiali di Oettinger e Juncker. Calcoli che trovano ulteriori conferme nei documenti allegati alla proposta. A prezzi 2018, per il 2021-27 il Fondo per lo sviluppo regionale, il Fondo sociale e il Fondo di coesione valgono 331 miliardi di euro. L’importo equivalente del 2014-20 è di 367 miliardi: un taglio dunque del 9,8% in termini reali. Il ridimensionamento più importante riguarda il fondo di coesione che è rivolto solo a 15 Stati membri dell’Est: è il primo segnale del riequilibrio di cui si è scritto più volte, a vantaggio dei “vecchi” Paesi membri, più colpiti dal decennio di crisi, e a spese di chi dei fondi Uefinora ha beneficiato di più, dimostrando comunque che questa politica funziona. In termini relativi, quindi, l’Italia potrebbe avere di più rispetto agli altri, anche se in termini assoluti (oggi tra Fse e Fesr dispone di circa 32 miliardi) potrebbe non esserci una grande differenza. Tutto dipenderà dall’effetto che i nuovi parametri avranno nella determinazione della dote di ciascun Paese. Il Pil pro capite continuerà comunque ad avere un peso preponderante, mentre occupazione, accoglienza e integrazione dei migranti e struttura demografica peseranno per non oltre il 20% nella “spartizione”. Inoltre, bisognerà capire che ne sarà della distinzione tra tre categorie di regioni (più sviluppate, in transizione e meno sviluppate). Per sapere quanto tutto ciò peserà sulla dote delle regioni italiane bisognerà aspettare fine maggio, quando saranno pubblicati i regolamenti del Fesr e del Fse.

Il primo giugno toccherà al regolamento per la Pac che, oltre agli aiuti diretti, comprende il Fondo per lo sviluppo delle aree rurali (Feasr) che per l’Italia oggi vale più di 10 miliardi. Per la politica agricola, il ragionamento non è molto diverso da quello della Coesione, con tagli reali a prima vista maggiori. Si comprende così la levata di scudi delle associazioni di categoria e degli stakeholder, ma anche del presidente dell’Europarlamento, Antonio Tajani.

Facendo un confronto a prezzi correnti tra i due budget pluriennali 14-20 e 21-27, la riduzione nominale è anche in questo caso di poco meno del 10 per cento. In questo caso, però, bisogna tener conto della distorsione legata a Brexit che per la Coesione è molto limitata. Oggi il Regno Unito infatti riceve dalla Pac più del doppio rispetto a quanto riceve per la Coesione. «Questa è la ragione - spiega un esperto - per cui quella che appare a prima vista come una maggiore riduzione della Pac se comparata all’attuale Quadro finanziario pluriennale a 28, in realtà è una riduzione nominale limitata (-5%) e comparabile alla riduzione per la coesione se applicata alla base UE27».

