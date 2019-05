Theresa May rischia di perdere anche la roccaforte di Westminster

LONDRA - Effetto Brexit sulle elezioni amministrative in Gran Bretagna. Il voto di oggi per eleggere 4.400 consiglieri in 150 circoscrizioni è il primo test per il Governo di Theresa May dalle disastrose elezioni dell'anno scorso che avevano fatto perdere al partito conservatore la maggioranza in Parlamento.



È anche l'ultima chance per i cittadini europei residenti in Gran Bretagna, che possono votare alle amministrative ma non alle politiche, di esprimere la loro opinione su Brexit. Dato che il 40% dei seggi in ballo sono a Londra, dove vivono oltre 1,1 milioni di cittadini Ue, si prevedono sconfitte per il partito conservatore.

Le elezioni amministrative, che di solito si combattono su questioni locali come la gestione dei rifiuti o la manutenzione delle strade, quest'anno sono dominate da Brexit e dall'immigrazione.



I due quartieri chiave per la May sono Westminster e Wandsworth, tradizionali roccaforti conservatrici, ma i cui residenti sono in maggioranza anti-Brexit e quindi potrebbero votare Labour per protesta contro il Governo. La perdita di uno o entrambi di questi quartieri sarebbe un grave colpo per la premier e avrebbe un grande valore simbolico per l'opposizione.



In altre circoscrizioni della capitale invece potrebbe avere successo il partito liberaldemocratico perché è l'unico ad avere una chiara posizione anti-Brexit. Il partito ha usato i social media inviando messaggi in 17 lingue ai cittadini Ue.

Nel nord dell'Inghilterra invece la politica pro-Brexit del Governo potrebbe far guadagnare voti ai conservatori a scapito dei laburisti e quindi rafforzare la May. Le zone che avevano votato per lasciare la Ue non hanno cambiato idea, afferma Tony Travers, professore alla London School of Economics: “Il voto è anche un test per il leader laburista Jeremy Corbyn, se il suo tocco magico funziona in tutto il Paese e non solo a Londra.”

Le previsioni sono unanimi su Ukip, che ha perso consensi dopo il referendum sulla Ue e che si avvia verso l'annientamento, con la perdita di tutti i consiglieri o quasi.



La May attende l'esito del voto ulteriormente indebolita dai contrasti interni al Governo su come procedere nei negoziati con la Ue. Ieri sera la riunione del “gabinetto di guerra” che avrebbe dovuto prendere posizione sulla cruciale questione dell'unione doganale si è conclusa con un nulla di fatto.

La soluzione preferita dalla premier, quella di una “partnership doganale” che avrebbe mantenuto stretti legami con la Ue e garantito un confine interno aperto in Irlanda è stata respinta dai ministri anti-Brexit, con il sostegno del nuovo responsabile degli Interni Sajid Javid. Gli oltranzisti anti-Ue spingono per l'opzione “maximum facilitation”, la soluzione tecnologica che prevede un monitoraggio telematico invisibile alla frontiera irlandese.



La premier ha chiesto ieri ai suoi collaboratori di trovare nuove soluzioni ed è stata criticata per il fatto che, quasi due anni dopo il referendum e a 300 giorni dalla data di Brexit, il Governo non ha ancora una strategia definita.

La May ha escluso che la Gran Bretagna resti nell'Unione doganale dopo Brexit, che è non solo l'opzione preferita da Bruxelles ma anche da molti deputati conservatori. Il Governo, già sconfitto sulla questione alla Camera dei Lord, rischia infatti di perdere anche il voto in Parlamento.

