Air France può sparire: il governo francese «non ricapitalizzerà»

Momento critico per Air France, compagnia aerea di bandiera francese. «Se non vengono fatti gli sforzi necessari per portarla allo stesso livello competitivo di Lufthansa e altre grandi compagnie, sparirà». L’allarme arriva dal ministro delle Finanze transalpino Bruno Le Maire che, intervistato da Bfm Tv, esclude anche che la Francia ricapitalizzi la compagnia: «Una ricapitalizzazione richiede i soldi dei francesi e io non prendo i soldi dei francesi per metterli in una compagnia che non è al necessario livello competitivo».

Ce n’è anche per i sindacati. Su Air France, le loro richieste in materia di salari sono «ingiustificate». Il ministro ha quindi indicato la necessità che i lavoratori mostrino «responsabilità» e che il management rinnovi il dialogo con i sindacati. Le Maire ha anche annunciato che il Governo francese venderà le proprie partecipazioni in Aeroporti di Parigi e Francaise des Jeux: «Non penso che gestire lotterie e negozi negli aeroporti sia il ruolo dello Stato», ha detto Le Maire. «È denaro che potrebbe essere usato meglio altrove». Il ministro ha quindi chiarito che il calendario delle privatizzazioni verrà deciso «nei prossimi giorni».

