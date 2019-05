Incontro a sorpresa in Cina tra Xi Jinping e Kim Jong Un

Un'altra visita a sorpresa in Cina del leader nordcoreano Kim Jong-un, - che è tornato a incontrare il presidente cinese Xi Jinping (con cui aveva avuto un incontro a Pechino a marzo) - evidenzia il ruolo fondamentale di Pechino negli sviluppi politico-diplomatici riguardanti la penisola coreana, dopo il summit tra le due Coree di Panmunjom e prima dell'attesissimo vertice tra Kim e il presidente americano Donald Trump.

Confermando indiscrezioni della stampa giapponese e sudcoreana, l’agenzia cinese Xinhua ha annunciato ufficialmente che Kim e Xi si sono incontrati a Dalian, discutendo di questioni bilaterali. L’agenzia ha aggiunto che Xi ha evidenziato a Kim il suo supporto per i negoziati tra Corea del Nord e gli Stati Uniti.

Xi è arrivato nella città della provincia di Liaoning per supervisionare i primi test in mare della prima portaerei costruita in Cina, la Type 001A. Kim sarebbe arrivato lunedì per via aerea e si sarebbe trattenuto fino a oggi. Intanto in un tweet Trump ha anticipato che oggi avrà un colloquio telefonico con il suo «amico Xi» sia sul fronte commerciale («dove accadranno cose positive») sia sulla questione nordcoreana («dove si stanno costruendo relazioni e fiducia»).

Come la precedente visita a Pechino, anche questa trasferta – in cui Kim era accompagnato dalla sorella Kim Yo Jong – è stata resa nota solo dopo la conclusione. Il leader nordcoreano ha ribadito l'impegno verso la denuclearizzazione, ma secondo termini che rappresenteranno sicuramente un forte ostacolo negoziale. Ha infatti detto a Xi – secondo quanto riferito dalla Xinhua – di attendersi che le parti rilevanti prendano misure «a fasi» e «sincronizzate» per attuare la denuclearizzazione e una pace duratura nella penisola. Con ciò pare evidente che cercherà di ottenere un allentamento delle sanzioni internazionali ben prima di aver rinunciato al suo arsenale nucleare (il cui smantellamento, del resto, richiederà parecchio tempo). La posizione formale americana (e giapponese) è quella di mantenere le massime pressioni su Pyongyang fino a che resti una minacciosa potenza nucleare. Il presidente Xi ha intanto dato il benvenuto alla «svolta strategica verso lo sviluppo economico» della Corea del Nord, oltre che ai segnali di distensione che risolvano i problemi «attraverso dialogo e consultazioni».

I will be speaking to my friend, President Xi of China, this morning at 8:30. The primary topics will be Trade, whe… https://twitter.com/i/web/status/993813630939553792 – Donald J. Trump(realDonaldTranp)

Trilaterale a Tokyo

La diplomazia continua ad accelerare: domani è in programma a Tokyo un vertice trilaterale tra Giappone, Corea del Sud e Cina (rappresentata dal premier Li Keqiang), che affronterà tematiche economiche di interesse comune (dovrebbe essere spezzata una lancia contro il protezionismo) e anche il nuovo scenario di opportunità di distensione nella penisola coreana. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in, in una intervista al quotidiano giapponese Yomiuri, ha dichiarato: «Penso che il dialogo tra Giappone e Corea del Nord debba essere ripreso: se le relazioni Giappone-Nord Corea si normalizzassero, questo contribuirebbe grandemente alla pace e alla sicurezza nell'Asia nordorientale al di là della penisola coreana». Nei giorni scorsi Moon aveva riferito al premier Shinzo Abe sulla disponibilità di massima di Kim al dialogo diretto. Ma la posizione ufficiale giapponese è che sarebbe prematuro un tentativo di normalizzare i rapporti prima di intese sulla denuclearizzazione e di progressi sul fronte dell’annoso problema dei cittadini giapponesi rapiti dai nordcoreani negli anni Settanta e Ottanta.

