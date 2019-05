Erdogan sfida l’Europa dal cuore dei Balcani

Dopo che Germania, Belgio e Austria si sono rifiutati di concedere l’autorizzazione a Erdogan a tenere comizi nei loro territori in vista dell’importante voto politico del 24 giugno sul Bosforo, il presidente turco ha deciso di sfidare l’Europa scegliendo Sarajevo, nel cuore dei Balcani, per il suo unico comizio elettorale fuori dai confini.

Un luogo simbolo, dove domenica sono arrivati molti dei 3 milioni di turchi residenti in Europa e con diritto di voto. La cancelliere Angela Merkel si era detta preoccupata per il raduno politico con i tre rappresentanti della presidenza bosniaca in visita a Berlino. Questa riunione elettorale è stata organizzata a poco più di un mese dalle elezioni presidenziali e politiche che sono state convocate per il 24 giugno e si rivolgeva alla diaspora turca, che conta più di tre milioni di elettori, 1,4 dei quali in Germania.

Erdogan ha approfittato dell’occasione per dipingersi, dopo 16 anni al potere, come l’unico statista in grado di gestire il paese sul Bosforo e per inserirsi come terzo player nel gran gioco di influenze nell’area balcanica che vede l’Europa fronteggiare Mosca.

Secondo la Camera di commercio serba, 20 fabbriche turche sono state aperte l’anno scorso in Serbia, Paese che ha legami storici molto forti con la Russia di Vladimir Putin.

Il volume degli scambi tra la Turchia e i sei Stati dei Balcani occidentali aspiranti all’ingresso nell’Ue (Serbia, Albania, Bosnia, Montenegro, Macedonia e Kosovo) è cresciuto costantemente da anni, passando da 435 milioni di dollari nel 2002 a 3 miliardi di dollari nel 2016, con la quota della Serbia pari a quasi un terzo del totale. Con 340 milioni di euro investiti in Kosovo, la maggior parte di questi per acquistare un aeroporto e una società di rete per l’energia, la Turchia è il terzo maggiore investitore in quel Paese.

Il Soft power turco

Alcuni leader europei sono preoccupati dal fatto che la regione possa finire nella sfera di influenza della Turchia grazie ai legami culturali, religiosi e agli accordi commerciali. Secondo la Reuters le cifre mostrano che l’Unione europea è il principale partner commerciale, ma alcuni Stati membri sono preoccupati per il soft power che la Turchia ha nella regione.

In Bosnia, un Paese etnicamente diviso in cui i musulmani costituiscono la maggioranza della popolazione, la Turchia ha speso 300 milioni di euro in progetti tra cui la ricostruzione di moschee e monumenti dell’era ottomana.

Per questo motivo Erdogan ha deciso di tenere ieri l’unica manifestazione elettorale per i turchi emigrati in Europa a Sarajevo, la capitale bosniaca.



«Alcuni sono turbati dalle nostre attività nei Balcani e dalla forte cooperazione che abbiamo instaurato con la Serbia e la Bosnia-Erzegovina», aveva detto il presidente turco all'inizio di questo mese dopo aver incontrato il suo omologo serbo Aleksandar Vucic.

Erdogan sa che nessuno a Bruxelles prevede tempi rapidi per l’allargamento della Ue ai Balcani occidentali. Gli elettori dell’Ue sono oggi molto cauti per l'allargamento in una regione con una serie di problemi, tra cui il crimine organizzato e le controversie sui confini. Ma la Turchia è più disinvolta e usa i legami religiosi, culturali fino alle soap opera per estendere la propria influenza.



Il mese scorso il Kosovo ha arrestato e consegnato alla Turchia sei cittadini turchi ricercati da Ankara per presunti legami con scuole finanziate dal movimento del predicatore islamico Gulen, che Erdogan incolpa per il fallito golpe del 15 luglio 2016. Alcuni attivisti hanno detto che l’arresto ha violato i diritti umani e il ministro dell’Interno si è dimesso.

Dal 2000 la Turchia è stata coinvolta in una serie di iniziative regionali, promuovendo una più stretta cooperazione tra la Bosnia e la Serbia, e la Bosnia e la Croazia, tutti Paesi che hanno combattuto le sanguinose guerre negli anni '90 dopo la disgregazione della Jugoslavia. All'inizio di quest'anno la Turchia si è impegnata a finanziare la costruzione di un'autostrada da Belgrado a Sarajevo.

© Riproduzione riservata