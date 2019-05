La Corea sbarca a Milano: Korea Week dal 28 maggio

Il Fattore-K si afferma sempre più: K come Korea. Se la Corea è al centro dei riflettori internazionali - per le speranze suscitate dal vertice di Panmunjom del 27 aprile tra il leader Moon Jae-In e Kim Jong-un e la prospettiva di un summit tra il leader nordcoreano e Donald Trump il 12 giugnoa Singapore – è anche vero che da qualche tempo la K-Wave – l'ondata della cultura coreana nelle sue varie declinazioni – sta avanzando anche in Europa e America e non più solo in Asia (dove il K-Pop, interpretato da gruppi di Seul e dintorni – ha già dilagato). Dal 28 maggio al 1° giugno a Milano è stata organizzata una Korea Week più articolata di quando è accaduto in altre città: eventi, spettacoli e laboratori gratuiti per conoscere il Paese asiatico. Il programma completo si trova su www.culturacorea.it.

Ecco una segnalazione degli eventi principali

K_FOOD. Mostre e degustazioni sulla cultura culinaria al Parco Sempione (29-30 maggio, ore 15-20). Un Mini Food Truck sarà il 1 giugno in piazza Oberdan (15.30-19.30) per offrire assaggi gratuiti.



K-TAEKWONDO. Al Teatro Butti il 29 maggio, ore 18.30, dimostrazione della tradizionale arte marziale coreana.

K-MUSIC, DANCE & FASHION. Il 30 maggio alle 20 al Parco Sempione, anche con sfilate in abiti tradizionali. Ballerine della compagnia “Do Dance” e percussionisti della compagnia “Doodulsori”

K-MODERN. Performance “The Drawing Show” su prenotazione online al Teatro No'hma (via Orcagna), 30 e 31 maggio (ore 21)

K-MOVIE. Allo Spazio Oberdan il 1 giugno, dalle 19: ingresso gratuito fino a esaurimento posti per il film “A Taxi Driver”

K-CALLIGRAPHY. Mostra di calligrafia (1-11 giugno, da lunedì a venerdì, al Consolato generale della Repubblica di Corea.

K-BEAUTY. La Corea del Sud ha un’industria cosmetica molto avanzata. Il 29 e 30 maggio al Teatro Burri (Parco Sempione, ore 15-19) la make-up artist anglo-coreana Maria Gomez insegnerà i trucchi del mestiere

K-PAPER. Giornate dedicate alla carta coreana Hanji con laboratori per creare ventagli tradizionali.

K-UNION. Jong Hyun Choi, ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia, parteciperà all'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (Ispi) di via Clerici a un forum internazionale sulle relazioni tra le due Coree e le loro prospettive, assieme a vari esperti (28 maggio, 17.30)

