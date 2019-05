Bufera su Oettinger (Ue) per le frasi su mercati e voto in Italia: «Mi scuso»

Günther Oettinger, commissario Ue al budget, non ha detto quello per cui si sta scatenando una bufera politica in Italia e in Europa supportata dai titoli di alcuni siti di informazione: la frase incriminata «la caduta dei mercati insegnerà agli italiani a votare» non è mai stata pronunciata, nasce da un tweet del giornalista tedesco che lo ha intervistato e ha liberamente sintentizzato le risposte del commissario Ue per lanciare la sua intervista tv. Poi lo stesso giornalista, Bernd Thomas Riegert, twitta i veri quote, cioè i virgolettati. Eccoli.

Primo virgolettato di Oettinger: «Mi aspetto e mi preoccupo del fatto che le prossime settimane mostreranno che le conseguenze per l’Italia nell’economia, nonché l’andamento dei bond e dei mercati saranno così di vasta portata che potrebbero diventare un segnale per gli elettori i quali, nonostante tutto, potrebbero non votare per i populisti di destra e sinistra».

#Oettinger‘s quote: „ My concern and expectation is that the coming weeks will show that developments in #Italy's m… https://twitter.com/i/web/status/1001455537240858625 – Bernd Thomas Riegert(RiegertBernd)

Secondo virgolettato: «C'entra la possibile formazione del governo. Posso solo sperare che questo (il governo, ndr) abbia un peso nella campagna elettorale e che mandi un segnale in modo che non venga data la responsabilità di governare ai populisti di destra e di sinistra».

#EU commissioner #Oettinger: „That has to do with the possible government formation. I can only hope that this will… https://twitter.com/i/web/status/1001456409471541249 – Bernd Thomas Riegert(RiegertBernd)

Quindi le scuse dello stesso giornalista per il tweet sbagliato:

In my first Tweet on exclusive #Oettinger Interview I misquoted the commissioner. That‘s why I deleted it. It was m… https://twitter.com/i/web/status/1001472031609716736 – Bernd Thomas Riegert(RiegertBernd)

Questo il tweet ora cancellato - una libera sintesi del giornalista non corrispondente ai virgolettati - che ha scatenato la bufera:

The markets and a "darkened" outlook will teach #Italy's voters not to vote for populist parties in the next elect… https://twitter.com/i/web/status/1001438844707835904 – Bernd Thomas Riegert(RiegertBernd)

Prima che si chiarisse il tutto e si sistemassero i titoli dei siti (non tutti), il portavoce di Juncker, presidente della Commissione Ue, ha comunque stigmatizzato Oettinger: «Juncker è stato informato di questo commento sconsiderato, e mi ha chiesto di chiarire la posizione ufficiale della Commissione: compete agli italiani e soltanto a loro decidere sul futuro del loro paese, a nessun altro».

Pronto Salvini a chiederne le dimissioni: «Chi insulta il mio popolo dicendo che i mercati insegneranno agli italiani a votare deve dimettersi immediatamente».

In serata arrivano direttamente dalla bocca, o meglio dall’account Twitter del commissario Oettinger, delle parole di scuse: «Non volevo mancare di rispetto e mi scuso», a cercare di mettere una pietra sopra questa storia.

I did not mean to be disrespectful and I apologize for this. Read my full statement on my remarks on #Italy in the… https://twitter.com/i/web/status/1001520040146063361 – Günther H. Oettinger(GOettingerEU)

