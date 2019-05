Vuoi il welfare? In Austria devi superare un esame di tedesco

Stretta sul Welfare del governo nero-blu austriaco, animato da esigenze di bilancio ma forse ancor pi dalla crociata anti-immigrazione, vero collante dell’alleanza tra i Popolari di Sebastian Kurz e l’estrema destra dell’Fp.

Ad annunciare la riforma del cosiddetto Mindestsicherung, che vincola il reddito minimo garantito alla conoscenza del tedesco, stato proprio il cancelliere Kurz. Oggi vengono assicurati 863 euro a tutti gli austriaci, ai cittadini Ue e ai rifugiati in situazioni di povert riconosciuta, d’ora in poi - se la proposta governativa andr in porto -ai rifugiati (e agli stranieri in genere) saranno versati solo 563 euro, a meno che non superino un test di tedesco. Gli stranieri che non abbiano lo status riconosciuto di rifugiati dovranno comunque aspettare cinque anni per l’assegno pieno.

I costi per lo Stato stavano esplodendo, ha spiegato il leader dell’Fp, Heinz-Christian Strache. Ma la norma - con tutta probabilit pensata come deterrente contro l’immigrazione, in un Paese che durante la crisi del 2015 ebbe una delle quote pi consistenti di richiedenti asilo - rischia di mettere Vienna in rotta di collisione con l’Unione europea. Appare infatti discriminatoria nei confronti dei cittadini Ue, in particolare in contrasto con la libert di stabilimento dei cittadini di uno Stato comunitario in un altro Stato membro. La libert di stabilimento - ha ribattuto Kurz - la facolt di lavorare in tutta Europa, non la libert di cercare il miglior sistema di benefit sociali. E ha definito spaventoso il fatto che la maggior parte dei sussidi minimi siano concessi a Vienna, quasi per met a cittadini stranieri.

Prima che all’Europa, la parola passa in realt alla Corte costituzionale austriaca, che in marzo aveva gi respinto una prima versione della riforma che prevedeva per tutti gli stranieri, rifugiati compresi, il requisito della residenza per almeno cinque degli ultimi sei anni. I rifugiati - aveva obiettato la Corte - devono essere trattati meglio degli altri stranieri, non avendo la possibilit di tornare in patria.

L’immigrazione non domina solo l’agenda austriaca. gi centrale (anche qui insieme al Welfare) nella campagna elettorale della Svezia, dove si voter a settembre: in un’intervista al Financial Times, Urk Kristersson, leader dei moderati oggi all’opposizione e possibile prossimo premier, ha definito necessaria una riduzione dei sussidi concessi dal Welfare scandinavo, per incoraggiare l’ingresso degli immigrati nel mercato del lavoro. E sar sempre pi centrale nel dibattito dell’Unione europea, la cui presidenza semestrale sar assunta a luglio proprio dall’Austria.

