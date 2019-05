Il governo gialloverde visto dall’estero: Italia nelle mani dei populisti

Anche nel giorno della guerra commerciale di Trump ai suoi (ex?) alleati, l’Italia riesce a fare notizia nel mondo. L’ipotesi più temuta dai media esteri è diventata realtà: «i populisti vanno al potere per sfidare l’Europa», per citare l’agenzia statunitense Bloomberg. Il titolo, pubblicato quando in Italia era già notte, potrebbe riassumere quasi tutte le analisi circolate prima e dopo il colloquio finale tra Sergio Mattarella e Giuseppe Conte, il civilista sbalzato nel giro di pochi giorni da candidato premier, mancato premier e premier effettivo del governo Cinque stelle-Lega. Il Wall Street Journal saluta l’insediamento di «un’amministrazione euroscettica nella terza economia della Ue». Il New York Times, che ci retrocede nel frattempo a «quarta economia dell’Eurozona», spiega che Mattarella ha «spianato la strada ai populisti per governare», consegnando il paese «nelle mani di partiti che sono profondamente antagonisti all’Europa, la sua valuta e l'immigrazione». La linea è identica a quella sposata, sull'altra sponda dell'oceano, dal britannico Financial Times («Il presidente italiano approva il governo populista di Roma») e dal francese – e conservatore – Le Figaro («Populisti al potere»). In Spagna, il madrileno El Pais sceglie toni più descrittivi: «Lega e Cinque stelle chiudono il governo e recuperano Conte come primo ministro».



Cosa si teme ora

Fino a ieri, i timori di stampa e analisti internazionali erano concentrati sul ritorno alle urne. Il voto anticipato avrebbe potuto trasformarsi in una sorta di referendum popolare sull'uscita dall'euro, usata a intermittenza in campagna elettorale come prova di forza verso l’odiata «Europa dei burocrati». Ora lo spettro di nuove elezioni è scomparso, ma a ravvivare le ansie sono sia la squadra di governo emersa dalla lista di Conte sia il programma contenuto nel contratto siglato da Lega e Cinque stelle. Bloomberg, ad esempio, sottolinea come Paolo Savona (pomo della discordia della prima bocciatura di Mattarella dell’esecutivo) sia stato assegnato agli «affari europei».

Un ruolo abbastanza esposto, per un economista dichiaratamente contrario all’euro e alla – a suo dire - supremazia tedesca in Europa. Savona a parte, si temono gli effetti esplosivi per i conti pubblici di un’azione di governo con alcune spine nel fianco per la stabilità. La più evidente è la convivenza di flat tax e reddito di cittadinanza, seguite dall'abrogazione della riforma Fornero a fronte di tagli sulle imposte. Al di là dei numeri, l’ansia principale è quella di un muro

contro muro con l’Unione europea, capace di sfociare nella stessa incognita che avrebbe dovuto ridursi con il raggiungimento di un’intesa: l’uscita dalla valuta unica, o comunque una rottura di rapporti tale da mettere ancora più in crisi la stabilità del progetto europeo. Un rischio già avvertito sulle borse di tutto il mondo, fra gli scivoloni dell’euro (arrivato ai minimi dall'anno scorso sul dollaro), l’impennata dei rendimenti sui nostri titoli di Stato (quando i tassi salgono significa che gli investitori hanno paura di comprare e vogliono garantirsi) e i crolli di panieri in teoria molto lontani dalle diatribe italiane: nella scorsa settimana il Nasdaq Bank Index ha perso quasi il 6%. Gli analisti interpellati da testate come il Wall Street Journal invitano a guardare «l’andamento dei bond per capire se l’Italia uscirà per davvero dall’euro», ma la questione non viene vista solo dal punto di vista delle speculazioni e degli umori dei listini.

Sul lungo periodo si teme anche che l’Italia congeli le riforme necessarie a risolvere i suoi problemi più endemici, dalla corruzione a una crescita stagnante e alla montagna di crediti deteriorati depositati nei nostri istituti di credito. Il settimanale britannico The Economist si chiede se questa allergia al processo riformativo a regia europea non sia il vero pericolo di un governo appena nato. L’ultimo numero della rivista è andato in stampa prima che arrivasse l'accordo per l’esecutivo, ma il titolo sulla crisi della Penisola sembra valido anche oggi: «L’Italia va maneggiata con cura».

