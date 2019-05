Fumata nera sul taglio del debito greco, si tratta per un allungamento delle scadenze

Ancora una “fumata nera” al G7 canadese sul taglio del debito greco, ma i colloqui tra Fmi ed eurozona continuano in vista dell'incontro del 21 giugno a Bruxelles. Ma andiamo con ordine. «I creditori della zona euro raggiungeranno un accordo di riduzione del debito per la Grecia che sarà credibile per i mercati e comporterà un allungamento dei termini dei prestiti dal secondo piano di salvataggio greco», ha affermato Mario Centeno, il presidente del gruppo dei ministri delle finanze della zona euro a margine del vertice del G7 di Whistler, In Canada.

Centeno ha parlato con la Reuters dopo i colloqui di sabato mattina tra i principali politici della zona euro e il Fondo monetario internazionale a margine di un incontro dei leader finanziari del G7 nella località montana canadese di Whistler, nella Columbia Britannica. L'obiettivo era quello di ottenere il sostegno, all'ultimo minuto, del Fondo monetario internazionale per l'offerta di sgravio del debito della zona euro per la Grecia, in modo che fosse credibile ai mercati e richiamasse gli investitori in Grecia dopo che Atene uscirà dal terzo piano di salvataggio il prossimo 20 agosto.

Purtroppo sabato non c'è stato un accordo con il Fmi di Christine Lagarde. Ma la zona euro e il Fondo monetario internazionale hanno concordato di continuare i colloqui la settimana prossima per tentare di raggiungere un accordo per il 21 giugno, quando i ministri delle finanze dell’Eurogruppo renderanno noti i dettagli dell’offerta sul debito greco. A rendere più complicata la vicenda è stata la svolta venerdì della Cdu-Csu, i due partiti conservatori tedeschi, che hanno detto che la posizione del Fmi è troppo costosa politicamente. Eckhardt Rehberg, il portavoce del gruppo parlamentare della Cdu/Csu per le politiche di bilancio al Reichstag ha reso noto che non inisterà più per la partecipazione del Fmi al terzo salvataggio. Il Fondo dovrebbe partecipare con solo 1,6 miliardi di euro su 86 miliardi complessivi del terzo piano di aiuti ma la sua adesione per un piano che svanirà ad agosto avrebbe dato un timbro di sostenibilità al debito greco molto significativo per i mercati.

«Continuiamo a lavorare con il Fmi, ci sono incontri in programma per il 21 giugno e tutti devono essere rassicurati che la decisione (sulla riduzione del debito) fornirà alla Grecia l’accesso al mercato dal 20 agosto», ha detto Centeno, che è il ministro delle finanze del Portogallo.

Dopo tre successivi salvataggi, dal momento che la Grecia ha perso l’accesso al mercato nel 2010, i governi della zona euro sono ora i principali creditori di Atene con prestiti in sospeso per 230 miliardi di euro finora. Il Fmi ha preso parte ai primi due piani di salvataggio, ma si è rifiutato di aderire al terzo, iniziato nel luglio 2015, fino a quando la zona euro non concorderà per rendere “sostenibile” il debito greco, ora al 179% del Pil.

Senza un sostanziale alleggerimento del debito dalla zona euro, gli investitori privati staranno alla larga dalla Grecia, temendo un possibile default delle sue finanze pubbliche, sostiene il Fmi.

I termini del possibile accordo sul debito

Vi è un accordo tra il Fmi e la zona euro che comunque non ci sarà “haircut” - cioè una riduzione del capitale del debito - ma solo un'estensione delle scadenze e dei periodi di grazia, il periodo cioè in cui non si pagano interessi. A maggio 2016, la zona euro ha promesso di estendere le scadenze e i periodi di grazia sui prestiti greci in modo che il fabbisogno finanziario lordo della Grecia fosse inferiore al 15% del Pil dopo il 2018 a medio termine e inferiore al 20% del Pil in seguito.

Lo scorso giugno, sotto forti pressioni del Fondo monetario internazionale, i ministri della zona euro hanno dichiarato che sarebbero stati pronti a considerare l’estensione delle scadenze e dei periodi di grazia entro un intervallo compreso tra zero e 15 anni. La durata media ora è di 32 anni. Ancora una volta i destini dell’economia globale e la vicenda del debito greco si intersecano pericolosamente.

