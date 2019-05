Trump: «Ue nostro nemico, rapporti con la Russia mai peggio di così»

I rapporti con la Russia? «Mai peggio di così». Il Russiagate? «Obama non ha fatto nulla». Donald Trump è un fiume in piena. A partire dall’intervista alla Cbs in cui ha descritto la Ue come un «nemico» degli Usa. Trump ha affermato che gli Usa hanno «molti nemici», compresa la Ue, in particolare rispetto a «cosa fanno a noi in tema di commercio». «Non lo si crederebbe dell’Ue, ma sono un nemico». Trump ha indicato anche la Russia come un nemico «in certi aspetti», e la Cina «economicamente». Su quest’ultima ha precisato: «Non vuol dire che sono cattivi. Non vuol dire nulla. Vuol dire che sono concorrenti».

La indiscrezioni sui contenuti di questa intervista hanno cominciato a diffondere proprio quando l’Air Force One del presidente degli Stati Uniti decollato da Glasgow, in Scozia, diretto in Finlandia dove è in programma domani l'atteso faccia a faccia con il leader russo Vladimir Putin. Via tweet la risposta a Trump del presidente del Consiglio Ue Donald Tusk: «L’America e l’Ue sono i migliori amici. Chiunque dica siamo nemici diffonde fake news».

Twitter è un’«arma» che Trump conosce benissimo. È tornato a usarla, oggi, con la solita irruenza, attaccando il suo predecessore Barack Obama a proposito delle presunte ingerenze russe sulle elezioni americane.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! – Donald J. Trump(realDonaldTrump)

Obama «non ha fatto nulla. Ha detto che non poteva succedere, che non era un gran problema». Quanto ai rapporti diplomatici con la Russia, «mai stati peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità Usa e adesso, la caccia alle streghe manipolata». E ancora, in un altro tweet: «Ho ricevuto molte telefonate dai leader dei Paesi Nato che mi hanno ringraziato per averli aiutati a farli incontrare e per averli fatti concentrare sui loro obblighi finanziari, sia presenti sia futuri. Abbiamo avuto un Summit veramente grande che è stato coperto in modo impreciso da gran parte dei media. La Nato è adesso forte e ricca».

