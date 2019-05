Guerra dei dazi, Juncker da Trump per tentare l’ultima mediazione

Non ha un mandato a negoziare né presenterà precise proposte: il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker arriva mercoledì alla Casa Bianca nel tentativo estremo di convincere Donald Trump a non inasprire le guerre commerciali in corso e in particolare a non introdurre dazi addizionali sulle importazioni di autoveicoli negli Usa.

L’intenzione di Juncker - come ha chiarito la commissaria al Commercio Cecilia Malmström, che lo accompagnerà - è quella di cercare una soluzione «fuori dagli schemi», ma negli ambienti di Bruxelles prevale un certo pessimismo, visto che gli umori del presidente americano - contrariato anche dalla maximulta europea a Google - appaiono più che mai combattivi (lunedì Trump ha persino ospitato alla Casa Bianca una specie di fiera del meglio dei prodotti «made in Usa»). La Commissione sta continuando a preparare nuove contromisure - dopo quelle introdotte il 22 giugno in reazione ai dazi Usa su acciaio e alluminio - nel caso di un ulteriore giro di vite da parte statunitense: secondo indiscrezioni, potrebbe trattarsi dell’introduzione di dazi del 20% su prodotti importati Usa per un ammontare di 10 miliardi di euro, oppure su un ammontare quasi doppio ma con tariffa addizionale meno alta.

La Germania nel mirino

D’altra parte, il valore complessivo delle importazioni americane dall’Europa di auto e componentistica si aggira sui 50 miliardi: nuovi dazi Usa colpirebbero soprattutto l’industria tedesca, che si batte quindi per una posizione europea non troppo rigida. L’idea, ampiamente circolata nelle ultime settimane, di offrire un azzeramento dei dazi europei sull’auto (sul 10%) secondo una formula «creativa» che non violi le regole Wto, ha suscitato la riluttanza della Francia, che nel settore non esporta quasi nulla oltre Atlantico. Non a caso, a margine del G20 finanziario a Buenos Aires dello scorso weekend, il ministro francese Bruno Le Maire ha detto chiaramente: «Ci rifiutiamo di trattare con una pistola puntata alla testa». A differenza del G7 dei capi di Stato e di governo in Canada, il G20 è riuscito a produrre un comunicato finale congiunto in cui si riconoscono gli accresciuti rischi per la crescita globale - che finora rimane robusta - sul breve e medio termine, anche a causa delle più forti «tensioni commerciali e geopolitiche».

«Riconosciamo la necessità di incrementare il dialogo e le azioni che mitighino i rischi e rafforzino la fiducia», recita il comunicato, ma nulla di sostanziale è emerso su come risolvere le dispute generate dalle iniziative americane sui dazi, rese incandescenti dall’ultima minaccia di Trump di introdurre dazi sull’intero ammontare sulle importazioni dalla Cina (intorno a 500 miliardi di dollari).

Un accordo a tutto campo

Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, in Argentina ha evitato di impegnarsi in un dialogo con il collega cinese e ha evidenziato che l’amministrazione Usa chiede all’Europa un accordo a tutto campo per rinunciare alla minaccia di nuovi dazi: «Se l’Europa crede nel free trade - ha detto - noi siamo pronti a firmare un accordo di libero scambio senza dazi, senza barriere non commerciali e senza sussidi. Devono esserci tutti e tre questi elementi». Sarebbe una riesumazione intensificata dei negoziati su una Transatlantic Partnership omnicomprensiva, che troverebbe sicuramente forti opposizioni in Europa e che comunque non potrebbe rispettare la tempistica accelerata che la Casa Bianca richiede.

Alla richiesta di un accordo di libero scambio bilaterale si oppone con toni insolitamente espliciti il Giappone, che pure è molto allarmato dalla prospettiva di dazi Usa sull’auto.

Il premier Shinzo Abe, nella conferenza stampa per la chiusura della sessione della Dieta, ha insistito sul fatto che le importazioni dal Giappone non rappresentano alcuna minaccia per la sicurezza nazionale Usa e ha sottolineato gli ingenti investimenti diretti nella Corporate Japan negli States, mentre il suo capo di gabinetto Yoshihide Suga ha suggerito che nei prossimi colloqui bilaterali tra i ministri dell’Economia la parte nipponica intenda evitare l’avvio di negoziati formali per un free trade agreement e cercare piuttosto di convincere Washington a tornare nella Trans-Pacific Partnership (“salvata” da Tokyo tra 11 Paesi dopo il disimpegno americano).

Le accuse a Pechino: manovre sui cambi

Alcuni analisti ora temono che le tensioni commerciali possano sfociare anche in guerre valutarie. Venerdì scorso, in un tweet in cui è parso criticare la Fed per i rialzi dei tassi, Trump ha accusato «Cina, Ue e altri» di manipolare al ribasso valute e tassi per rafforzare la loro competitività. Mnuchin ha poi indicato che la debolezza dello yuan sarà monitorata in vista del rapporto semestrale del Tesoro sulle manipolazioni valutarie che uscirà il 15 ottobre. Ieri lo yuan ha interrotto la sua parabola discendente, e Pechino ha respinto ogni accusa di manipolazione sul cambio.

