La proposta di Trump: azzerare tutti i sussidi e le tariffe tra Usa e Ue

Il presidente Donald Trump propone che gli Stati Uniti e l’Unione europea eliminino tutte le tariffe, le barriere e le sovvenzioni, poche ore prima di incontrare il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker e discutere di dazi. «Ho un'idea per loro. Sia gli Stati Uniti che l'Unione Europea eliminino tutte le tariffe, barriere e sovvenzioni!», ha scritto Trump in un tweet martedì notte. «Finalmente si chiamerebbe libero mercato e commercio equo e solidale! Speranza che lo facciano, siamo pronti - ma non lo saranno!».

Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e la Commissaria europea per il commercio Cecilia Malmstrom incontreranno appunto Trump quest’oggi, esprimendo l’intento dell’Unione di negoziare un accordo commerciale bilaterale sui manufatti o un accordo “settoriale” plurilaterale tra tutti i principali esportatori di automobili che ridurrebbe o eliminerebbe le tariffe sulle auto a livello mondiale.

Queste proposte sono un ultimo tentativo di convincerlo a non imporre tariffe sulle esportazioni di automobili europee verso gli Stati Uniti, misura che potrebbe infliggere un duro colpo all'economia dei Ventotto. «Siamo qui per spiegare e cercare di prevenire una guerra commerciale», ha detto Juncker in un'intervista all'emittente pubblica tedesca ZDF prima dell'incontro, aggiungendo di non essere eccessivamente ottimista. L'Ue è pronta a rispondere «immediatamente» in caso di fallimento dei negoziati, ha avvertito.



La commissione, che gestisce le relazioni commerciali a nome di tutte le 28 nazioni dell'Ue, sta preparando un elenco di misure di ritorsione sulle merci americane per un valore di 20 miliardi di dollari nel caso in cui gli Stati Uniti dovessero imporre tariffe automobilistiche, ha detto Malmstrom. Si trattarebbero di dazi su prodotti agricoli, macchine, prodotti ad alta tecnologia e altri, ha detto la commissaria in un'intervista al quotidiano svedese Dagens Nyheter.

Donald Trump, nei giorni scorsi, aveva individuato l'Ue come un «nemico» degli Stati Uniti a causa del surplus commerciale europeo. Le quotazioni dell’euro e i titoli delle aziende esportatrici di automobili potrebbero diminuire se i colloqui di Washington si tradurranno in un'ulteriore escalation delle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Ue, sostengono alcuni analisti interpellati dall’agenzia Bloomberg. E il peggio potrebbe ancora arrivare: l’annuncio da parte di Trump di piani per fornire 12 miliardi di dollari in aiuti agli agricoltori statunitensi che soffrono il problema delle tariffe suggerisce che Trump si sta preparando per il lungo raggio, sostengono analisti di ING Bank di Amsterdam.





