Tsipras a Itaca: con il bailout finisce l’Odissea moderna

Non una tragedia greca, dove l’azione si scioglie inevitabilmente in katastrophè, ma il capitolo di un’epica nazionale che, attraverso grandi travagli, giunge a un approdo. È il messaggio simbolico che il premier Alexis Tsipras ha voluto ieri veicolare in un discorso alla nazione tenuto dall’isola di Itaca – in camicia bianca su sfondo panoramico - per indicare la fine del bailout come il termine dell’«Odissea dei giorni nostri»: un «giorno di liberazione» che consente l’avvio di una fase positiva per il Paese all’insegna di una maggiore sovranità e flessibilità nelle politiche economiche.

Per Dimitris Katsikas, capo dell’Osservatorio sulla Crisi dell’Hellenic Foundation for European & Foreign Policy (Eliamep) e docente all’Università di Atene, il paragone con il poema omerico non regge. E non solo perché, dopotutto, Ulisse se la spassò per sette anni con la bellissima ninfa Calipso e per un altro anno con la maga Circe. «L’Odissea inizia con un preciso e deliberato scopo, la meta di Itaca, mentre la Grecia si è ritrovata nel ciclone sull’onda di una crisi finanziaria globale che ha evidenziato le debolezze del suo sistema politico ed economico - osserva l’autore di numerose pubblicazioni sui differenti aspetti della crisi greca –. Quanto all’approdo, non si profila affatto un’oasi di confortevole tranquillità domestica: la situazione non è tanto diversa dalla prosecuzione di un difficile viaggio».

I vincoli ai quali il Paese resta sottoposto in relazione all’ultimo alleggerimento del debito concesso dai creditori, prosegue Katsikas, significano che «i miei figli passeranno la vita sotto l’alone dell’austerità»: quasi un quarto memorandum, con Atene impegnata a conseguire consistenti avanzi primari del bilancio statale fino al 2060. Continua anche l’approccio bastone-carota dei creditori, con promessi esborsi semestrali (a restituzione dei profitti conseguiti sui titoli greci) «condizionati ai risultati di un occhiuto monitoraggio trimestrale». «Difficile condividere i proclami di alcune autorità europee, secondo cui la Grecia sta diventando una storia di successo», prosegue, se non altro in base ai crudi dati che evidenziano un peso del debito assai più alto dell’inizio della crisi, in un’economia che si è contratta di circa un quarto provocando diffuse sofferenze tra la popolazione. Lo studioso non ritiene che il Paese possa mantenere tanto a lungo la promessa disciplina fiscale: già il governo che uscirà dalle prossime elezioni potrebbe imbarcarsi nell’arduo tentativo di rinegoziare alcuni termini.

Nel frattempo, si apre già una fase pre-elettorale (il voto potrebbe esser anticipato a primavera) che accentuerà la polarizzazione politica e avrà un effetto negativo sulla congiuntura: «Dai nostri studi è risultato che, durante la crisi, nei periodi pre-elezioni si verifica una fase di attesa e stallo per gli investimenti e anche per i consumi, con una perdita stimabile in 40mila posti di lavoro». L’opposizione di centro-destra accuserà Tsipras di populismo quando all’inizio di settembre, alla fiera di Salonicco, il premier annuncerà nuove misure per ammorbidire gli effetti della crisi e dell’austerità su alcuni settori o segmenti della popolazione; il fronte anti-Tsipras passerà poi a cavalcare impulsi nazionalisti per guadagnare consensi su altri fronti, a partire dalla contestazione dell’accordo sulla Macedonia.

Certo, la Grecia ha bisogno di riforme. Anzi, per Katsikas, i creditori hanno sbagliato nel porre l’enfasi, soprattutto all’inizio, più su target fiscali che su misure strutturali. Così come è emersa l’esigenza di riformare l’architettura dell’Eurozona, anche se sono forti le opposizioni, in primis tedesche, ai «cambiamenti necessari per affrontare future crisi con più efficienza e solidarietà». Sembrerà paradossale, ma «rispetto agli esordi della crisi, l’opinione pubblica greca ha un concetto più negativo dell’Unione europea, ma il consenso a restare nell’area euro si è persino rafforzato, in parallelo alla sempre più evidente percezione della grande vulnerabilità del Paese». Ciò si riflette in uno spettro politico in cui, a parte le ali estreme, si ritiene ampiamente insensata una uscita dalla moneta comune. Anche se l’euroausterità durerà per almeno altri 42 anni. «Come dice il grande poeta Kavafis nella sua famosa composizione sul viaggio a Itaca – conclude Katsikas - quel che è più importante è il viaggio in sé, per la conoscenza che si ottiene anzitutto di se stessi. Temo che né il sistema politico greco né quello dell’Europa hanno imparato quel che avrebbero dovuto da questa grande e penosa prova».

