La Fed «stringerà» ancora ma la curva dei rendimenti è piatta

Ha inserito il pilota automatico? Sembra proprio così: la Federal reserve sta seguendo una rotta predefinita, senza sorprese né incertezze: nella riunione di questa sera dovrebbe - secondo le aspettative degli investitori - alzare di nuovo i tassi di interesse ufficiali per poi ripetere la stessa mossa a dicembre. La stretta dovrebbe quindi proseguire anche nel 2019, malgrado qualche malumore alla Casa Bianca. Il quadro macroeconomico sembra giustificare questa manovra, ma la curva dei rendimenti lancia un segnale inquietante: è ormai piatta.

Tassi quasi al livello «normale»



LA NORMALIZZAZIONE DEI TASSI USA

La Federal reserve è quindi in piena fase di normalizzazione dei tassi. Il bilancio, esauriti i quantitative easing, cala e i tassi sui Federal Funds potranno raggiungere, l'anno prossimo, il livello “di lungo periodo”, di equilibrio – oggi indicato dalla stessa Fed nel 2,75%. Questo mese il costo del credito salirà dall’attuale 1,75%-2% al 2%-2,25%, e a dicembre il corridoio potrà raggiungere il 2,25-2,50%. L’anno prossimo, dunque, la politica monetaria diventerà restrittiva, chiudendo definitivamente la lunga fase di politica monetaria espansiva.



Crescita ancora robusta



NOWCASTING

Previsioni per il III trimestre

I dati economici sembrano dar ragione alla Fed. La crescita è sicuramente sospinta da fattori temporanei come il taglio delle imposte e gli acquisti degli importatori stranieri accelerati in previsione dei dazi introdotti come ritorsione alle tariffe di Donald Trump, ma in ogni caso è piuttosto robusta: il secondo trimestre ha registrato un +4,2% (annualizzato: corrisponde a un +1,05% trimestrale), dopo il 2,2% (0,6% non annualizzat0) del primo trimestre. Il nowcasting, le previsioni a brevissimo periodo, realizzate dalla Fed di Atlanta – le più affidabili – puntano ora a un +4,4% (1,1% non annualizzato), mentre quelle della Fed di New York, più moderate, indicano un +2,24% (+0,6%), ossia un ritorno ai ritmi prevalenti prima che le politiche economiche di Trump acquistassero piena, anche se equivoca, forza.



L’inflazione centra l’obiettivo



INFLAZIONE USA

Indice Pce trimestrale var. annua. (Fonte: Fred - St. Louis Fed)

L’inflazione, che è stata a lungo l’anello mancante, sembra aver raggiunto il livello desiderato, il 2%. Per quanto sia evidente – negli Stati Uniti come in Eurolandia – la spinta dei prezzi dell’energia, anche l’inflazione core, che negli Usa “apre la strada” all’inflazione complessiva, è ormai molto vicina all’obiettivo, e promette di mantenersi a questi livelli. I dazi introdotti da Trump, che potrebbero sostenere i prezzi all’importazione e sono un fattore tutto politico e non legato alla domanda, renderanno però meno leggibili in futuro i dati sull’inflazione.



La bassa disoccupazione sostiene i prezzi



UNA NUOVA RELAZIONE?

Dati 2015-2018. (Fonte: Fred - St. Louis Fed)

È vero però che i fattori che alimentano l’inflazione danno segnali a favore della sostenibilità dell’attuale ritmo dei prezzi. La bassa disoccupazione comincia a essere meglio correlata con l’inflazione. Gli economisti continueranno a discutere sulla validità della curva di Phillips (che comunque negli Usa sembra più solida che in Eurolandia, dove invece è decisiva la persistenza dell’inflazione passata). La pura analisi esplorativa – e usando una versione molto semplificata della relazione – mostra che il nesso degli ultimi tre anni è piuttosto forte.



Le retribuzioni accelerano



RETRIBUZIONI ORARIE MEDIE

Variazione annua

Le rapide variazioni della forma stessa della curva di Phillips, naturalmente, non permettono di fare proiezioni per il futuro, ma altri elementi depongono a favore di un’accelerazione dei prezzi. L’andamento delle retribuzioni è stato a lungo piuttosto lento malgrado il basso tasso di disoccupazione – ma altri indicatori segnalavano che il mercato del lavoro non era del tutto “sano” – e ha recentemente accelerato. Una parte almeno dei maggiori incrementi saranno scaricati sui prezzi dei prodotti.



Il dollaro si apprezza ma non troppo



DOLLARO, CAMBIO EFFETTIVO

(Fonte: Federal reserve)

Non si può dire, inoltre, che le condizioni monetarie si siano eccessivamente irrigidite. Non certo se si guarda alla valuta. Il cambio effettivo nominale del dollaro non è certo ai massimi, e il rialzo iniziato ad aprile sembra aver esaurito la sua energia. Il cambio reale è anzi rimasto sostanzialmente stabile dal 2015 a oggi, con un riapprezzamento solo marginale – che comunque non ha raggiunto i massimi di fine 2016 – negli ultimi mesi.



L’arcano della curva dei rendimenti



CURVA DEI RENDIMENTI REALI

Titoli di Stato Usa

Anche la curva dei rendimenti reali dà chiari segnali di rialzo: tutte le scadenze sono ai massimi da diversi anni. Si è però accentuato l’appiattimento della curva: la distanza tra i rendimenti (reali, ma anche nominali) delle scadenze più lunghe rispetto a quelle più brevi è ormai bassissima, in pratica pari a zero. Una curva piatta o invertita (con i rendimenti a breve più alti di quelli a lunga) può essere un segnale di recessione. In questo caso, il fenomeno è anche effetto della politica monetaria: la stretta che fa salire (troppo?) i rendimenti a breve e la lenta riduzione del portafoglio titoli della Fed. In ogni caso, aumentano tra gli analisti gli interrogativi, anche in relazione al nuovo protezionismo di Trump, sulla possibile “recessione del 2020”, e quindi, di conseguenza, sulla possibilità che i rialzi previsti dalla Fed siano, malgrado tutto, eccessivi.

