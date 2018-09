Bce, prima visita di un presidente tedesco: l’euro ha dato stabilità

Un presidente della Repubblica Federale tedesca non ha mai varcato la soglia della Bce prima di oggi. Lo ha fatto Frank-Walter Steinmeier, visitando i quartieri generali della Banca centrale europea per incontrare il presidente della Bce Mario Draghi.

L'ingresso di Steinmeier nel grattacielo della Bce ha un forte valore simbolico oltreché storico: non solo perché è la prima volta per un presidente tedesco nei venti anni della storia della Bce, ma anche perché questa visita arriva in un momento delicato nei rapporti tra il Paese con il più grande Pil in Europa e una delle più potenti istituzioni europee.

La Bce è stata di recente fortemente criticata in Germania, per la sua politica monetaria considerata troppo accomodante con tassi negativi a oltranza che hanno danneggiato le banche e il risparmio dei tedeschi. E anche il QE e le OMT di Draghi sono strumenti non convenzionali che non piacciono a tutti in Germania, perché avrebbero abbassato troppo il rendimento dei titoli di Stato dei Paesi ultraindebitati, aprendo la porta all’azzardo morale.



Il presidente della Bce Mario Draghi, nell’accogliere il presidente tedesco, ha esordito: «Siamo grati per questa visita e la nostra gratitudine è ancor più sentita perché avviene quest’anno, il ventesimo anno di età della Banca».

Draghi ha ringraziato la Germania, il Paese che ospita la Bce. E ha colto l’occasione per ricordare i successi dell’euro. «Premetto che siamo di parte - ha affermato sorridendo - ma l’euro ha avuto successo: ha portato stabilità e un’inflazione media nell’Eurozona dell’1,7% in questi venti anni». Oltre il 70% degli europei vuole l’euro, ha sottolineato Draghi, «e grazie all’euro siamo più forti perché siamo uniti».



Lo storico incontro Steinmeir-Draghi

Il presidente Steinmeir si è detto d’accordo, «l’euro è un simbolo di stabilità», ha sostenuto con vigore. E ha aggiunto che «siamo tutti d’accordo su un fatto, che stiamo meglio oggi grazie alle politiche della Bce», che ha preso delle decisioni forti durante la crisi. Il presidente tedesco ha poi preannunciato che nell’incontro bilaterale con Draghi avrebbero parlato anche di Brexit e di “alcuni” Paesi europei. I presenti tedeschi hanno annuito a queste parole: «sicuramente parleranno di Italia» ha detto uno dei presenti.

