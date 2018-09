Tassi Fed, il sorpasso (inutile) sull’inflazione

Alla fine è successo: da ieri i tassi di interesse nominali della banca centrale americana (Fed) saranno superiori al tasso di inflazione: per la prima volta dopo dieci anni, i tassi di interesse reali torneranno a essere positivi, cioè normali. Peccato che la notizia sia totalmente irrilevante, perché la Fed continua a viaggiare guardando nello specchietto retrovisore. La scusa economica è l’incertezza. Ma vi è anche una ragione - più forte? - che è politica: la pressione del presidente Trump è aumentata. E una banca centrale debole con un presidente avverso alle perdite reputazionali fa quello che sta facendo la Fed: galleggiare.

La decisione che è stata annunziata ieri dalla Fed - un innalzamento di venticinque punti base dei tassi nominali di riferimento - è una scelta irrilevante, perché non dà ai mercati quello che una banca centrale dovrebbe dare: una regola monetaria che contribuisca alla stabilità macroeconomica.

Da questo punto di vista, il fresco presidente Jerome Powell prosegue in perfetta continuità la strategia seguita da suoi due predecessori Ben Bernanke e Janet Yellen: galleggiare. La differenza tra il buon operare di una moderna banca centrale e la strategia scelta dalla Fed nella gestione della politica monetaria, superato il punto più aspro della recessione 2008-2009, è sempre la stessa: non dotarsi di una regola monetaria di condotta. Powell di suo ha rafforzato l’argomento principe che i banchieri centrali hanno utilizzato per spiegare la loro accidia: l’incertezza. L’argomento che Powell ha utilizzato è, alla fine, quello del nocchiere di un veliero che ha le sue stelle di orientamento offuscate dalle nuvole, dove le nubi della metafora sono nella realtà macroeconomica rappresentate dall’incertezza. Purtroppo come motivazione è assai zoppicante; più che obnubilata la Fed appare strabica: guarda solo quello che più le conviene rispetto ai suoi obiettivi di alta burocrazia autoreferenziale.

A differenza delle altre maggiori banche centrali - Banca centrale europea, Banca d’Inghilterra, Banca del Giappone - la Fed non ha come obiettivo prioritario la difesa della stabilità monetaria. Alla luce di tutte le evidenze empiriche disponibili, tale unicità è un difetto: non migliora le performance economiche, e peggiora la posizione della banca centrale come istituzione che deve essere indipendente rispetto alle pressioni della politica. Tale difetto congenito è stato poi aggravato dalle scelte dei vari governatori che si sono susseguiti dopo Paul Volcker - l’unico a dotarsi di una regola di condotta - da Greenspan appunto alla Yellen, passando per Bernanke: adottare la discrezionalità come strategia sistematica, solo temperata da due deboli vincoli; da un lato, esiste un target macroeconomico; peccato però sia monco. Infatti la Fed dovrebbe esplicitare almeno due obiettivi, in termini di inflazione e di crescita; il primo c’è solo dal 2015, ma il secondo non è mai comparso. Poi c’è una finta politica dell’annunzio monetario: si pubblicano anonime previsioni dei singoli membri del direttorio della Fed, che non sono né un impegno né una responsabilizzazione della istituzione banca centrale, così come invece avviene per le sopra ricordate Bce, BoE e BoJ.

Ma lo strabismo non si ferma qui: l’ininterrotta crescita delle variabili creditizie, finanziarie e azionarie consiglierebbe l’attivazione - se non effettiva, almeno programmata - di una rigorosa politica dei coefficienti prudenziali. Visto che la Fed controlla sia la politica monetaria che quella bancaria, se dal lato dell’azione monetaria la scelta è quella della opacità, almeno sul fronte dei controlli bancari sarebbe opportuno un atteggiamento più prudente. Niente di tutto questo.

L’unico attivismo su entrambi i fronti che è possibile registrare non è da parte della banca centrale, ma a opera del presidente Trump, che per un verso ha iniziato un fuoco di sbarramento sulla – finora solo eventuale – maggiore disciplina monetaria e per l’altro verso promette – minaccia? – una inversione a U anche nel disegno della regolamentazione finanziaria, con un ritorno al lassismo che ha preceduto – anzi ha contribuito a causare – la crisi del 2008. E la Fed? Girata da una altra parte, e applaudita da chi - come Wall Street - dall’accidia monetaria ha finora solo guadagnato.

