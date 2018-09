«Bce in ritardo nell’exit strategy Problemi con la fine del Qe»

Brexit, il protezionismo di Donald Trump, le crisi dei mercati emergenti. Certamente queste sono nuvole nere che si addensano all’orizzonte. Ma Isabel Schnabel, membro del Consiglio degli esperti economici del Governo Merkel e professoressa di Finanza all’Università di Bonn, vede anche altri rischi, rischi finanziari che destano preoccupazione: uscire dal Qe e da una politica monetaria ultra-accomodante sarà difficile per la Bce, il rialzo dei tassi nell’area dell’euro farà scendere i prezzi degli asset e avrà effetti indesiderati. L’Eurozona deve prepararsi a gestire la prossima crisi senza poter contare sulla Bce, che potrebbe avere le armi spuntate.

Quali sono i grandi rischi all’orizzonte?

La guerra commerciale, le crisi dei mercati emergenti, Brexit...

I mercati però non sembrano nervosi nonostante la fine del Qe e all’avvio della politica monetaria restrittiva da parte della Bce.

La forward guidance della Bce non è molto chiara. Non sappiamo molto su come saliranno i tassi dai livelli attuali che sono negativi. Sappiamo solo che non saranno aumentati fino al prossimo autunno. E non sappiamo nulla sulla politica del reinvestimento dei titoli acquistati dalla Bce con il programma App. E questa mancanza di chiarezza di per sé è un rischio.

Perché? Che rischi vede nel rialzo dei tassi?

L’uscita da una politica monetaria così accomodante sarà difficile, la Bce avrebbe dovuto iniziare a uscirne prima di ora. Così facendo avrebbe già ricostruito uno spazio di manovra, in caso di crisi. Inoltre quando i tassi iniziano a salire, i prezzi degli asset scendono. E le banche possono essere danneggiate da questo: sebbene il rialzo dei tassi aumenta i margini delle banche nel medio termine, nel breve termine il tasso d’interesse del rifinanziamento sale e quindi deprime i margini sugli interessi delle banche.

Salgono i rischi e finisce il Qe. C’è da preoccuparsi?

Sono preoccupata perché quando arriverà la prossima crisi, la Bce potrebbe non avere gli stessi strumenti che ha usato finora, i tassi sono ancora molto bassi e il Qe ha raggiunto i limiti. I politici non sono intervenuti e hanno dato l’intera responsabilità della gestione della Grande Crisi alla Bce e la Bce è stata sovraccaricata di responsabilità ma ha reagito con successo. Il rischio maggiore, però, risiede nell’alta concentrazione dei titoli di Stato domestici da parte delle banche. Banche tedesche e banche italiane, tra le altre, hanno questa alta concentrazione. Se dovesse scoppiare una crisi in un Paese, il rischio di default si concentrerebbe nel sistema bancario di quel Paese e poi ci sarebbe un effetto domino sulle altre banche e Stati europei. Per questo è necessario che le banche detengano titoli di Stato con la diversificazione del rischio sovrano. Per arrivare a questo abbiamo bisogno di una fase di transizione, di una road map.

Ma la Germania sta bloccando i progressi dell’Unione bancaria e dunque della condivisione dei rischi.

Non me la prenderei solo con la Germania, anche altri Paesi come l’Italia stanno bloccando i progressi.

Per colpa degli Npl? Ma le banche italiane li hanno ridotti fortemente.

Non sovrastimiamo il progresso sulla riduzione delle sofferenze bancarie in Italia, che è guidato dagli sviluppi macroeconomici, la crescita. Parliamoci chiaro: alla prossima recessione, gli Npl risaliranno. Per questo ritengo che più che la dimensione dello stock è importante la copertura delle perdite future da Npl. Quindi una soluzione di lungo termine sugli Npl deve tener conto di questo. Inoltre, è impensabile che rischi che si sono già verificati possano essere mutualizzati, per esempio nel caso della garanzia unica sui depositi bancari. Tuttavia, per poter andare avanti ritengo che entrambe le parti debbano impegnarsi a raggiungere i propri target che devono essere fissati tanto sulla riduzione quanto sulla condivisione dei rischi. Anche in questo caso, serve una road map per fissare le tappe della risk reduction e risk sharing.

Come vede la fusione tra Deutsche Bank e Commerzbank suggerita dal governo tedesco?

Penso che l’intervento della politica in quel senso sia una cattiva idea. È evidente che i politici pensano in chiave nazionale. E comunque la fusione tra queste due banche non credo sia una buona idea.

