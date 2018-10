Europa «sovranista» con Netflix: il 30% dei video sia prodotto da aziende Ue

Controlli sui filmati violenti e pornografici, limiti alle pubblicità e l’0bbligo minimo di un 30% di contenuti prodotti da «aziende europee». Sono i tre assi portanti dell’aggiornamento sulle regole per i media audiovisivi e le piattaforme video approvati dall’Europarlamento alla plenaria di Strasburgo. Il testo, che rivede la direttiva 2010/13, ha ottenuto il via libera con 452 voti a favore, 132 contrari e 65 astensioni.

Prima dell’entrata in vigore servirà un ultimo passaggio al Consiglio dei ministri Ue, ma in questo caso - fanno sapere da Strasburgo - il sì finale è poco più di una formalità. Le norme si applicheranno alle emittenti tradizionali sia ai servizi online che catturano quote sempre più massicce del pubblico Ue: dalle piattaforme di video on demand come Netflix, Amazon Video e Google Play a canali di condivisione (Youtube) e social network (Facebook).

Stretta “sovranista” su Netflix: almeno il 30% dei video sia europeo

Una delle novità più dirette riguarda l’origine dei contenuti trasmessi dalle piattaforme di video on demand. Portali come Netflix, oggi forte di quasi 30 milioni di iscritti in Europa, dovranno garantire che almeno il «30% dei contenuti sia europeo», cioè prodotto e girato da imprese della Ue. Non solo. L’aggiornamento della direttiva prevede anche che le piattaforme finanzino l’industria creativa del Vecchio continente, «investendo direttamente nei contenuti o contribuendo ai fondi nazionali», con un contributo «proporzionale alle entrate nel paese in questione (lo Stato membro in cui sono stabilite le piattaforme o in quello a cui i contenuti sono destinati, interamente o principalmente». In parole semplici: più la piattaforma di streaming guadagna da un certo paese e più sarà costretta a “restituire” sotto forma di finanziamenti alle aziende del settore locali, con l’obiettivo di tenere a galla creativi e enternaiment schiacciati solo al peso di colossi con capitalizzazioni oltre i 150 miliardi di dollari.

Tetto alla pubblicità e «controlli umani» sui contenuti a rischio

Gli altri due capisaldi dell’aggiornamento si concentrano su pubblicità e controllo dei contenuti che incitano a odio e terrorismo. Sul primo fronte la normativa fissa un limite massimo del 20% sul tempo di tramissione giornaliera fra le 6 e le 18, con estensione dello stesso vincolo anche per una fascia di prime time (prima serata) fra le 18 e mezzanotte. Quanto al monitoraggio dei contenuti diffusi, la normativa impone ai media di «predisporre misure adeguate a combattere i contenuti che incitano alla violenza, all'odio e al terrorismo», mentre «la violenza gratuita e la pornografia saranno soggette a limiti ancora più severi». Il Parlamento precisa che si tratta di «controllo umano» e non di filtri automatici, come quelli previsti dal controverso articolo 13 della direttiva sul copyright. Le piattaforme sono comunque tenute a offrire un «meccanismo trasparente e facile da usare per consentire agli utenti di segnalare i contenuti» e «garantire una risposta rapida a tali segnalazioni da parte degli utenti». Nel testo è prevista anche l’istituzione di un sistema protezione dei dati personali dei minori per «garantire che i loro dati raccolti dai media audiovisivi non siano trattati per uso commerciale, per la profilazione o la pubblicità mirata». Una misura quasi ad hoc per canali come Facebook e Youtube, finito al centro di uno degli svariati scandali degli ultimi mesi per la cessione di dati su minori.

© Riproduzione riservata