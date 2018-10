Djukanovic: «Sì a una Europa più coesa e allargata»

«Le debolezze dell'architettura europea sono riparabili: come cittadini dell'Europa, pensiamo che l'Europa debba essere unita, stabile e competitiva su scala globale. In questo contesto, è importantissimo che l'euro rimanga la valuta comune». Tocca a un leader balcanico richiamarci a quella che era la tradizionale eurofilia italiana, in un momento in cui lo scetticismo verso l'Unione europea e l'euro ha raggiunto i piani alti del governo.

Milo Djukanovic è al suo secondo mandato come presidente del Montenegro, dopo esser stato sette volte premier: propriamente, non sono credenziali che corrispondono ai valori europei, per i sospetti connessi a una tale longevità politica che risale alla dissoluzione dell'ex Jugoslavia, ossia a prima ancora della proclamazione dell’ indipendenza del 2006. Ma è proprio lui l'uomo che, dopo aver promosso l'anno scorso l'ingresso nella Nato, sta impegnandosi a fondo per portare nell'Unione europea il suo Paese, primo candidato a un ulteriore allargamento dell'Unione.



E' venuto a Milano - dopo la tappa di Roma, in cui ha incontrato anche Papa Francesco - a presenziare al convegno «Fare affari con il Montenegro». Due ore in platea e poi un discorso ai potenziali investitori inquadrando l'attrattività del Montenegro come destinazione di investimenti nel percorso verso l'integrazione con l'Europa, al di là delle mere considerazioni sulla robusta crescita economica in corso. Rispondendo poi ad alcune domande, ha sottolineato una tesi già espressa il 2 ottobre al Parlamento europeo, secondo cui è necessario un «processo parallelo» che veda sia una maggiore coesione e integrazione interna alla Ue sia un suo allargamento a nuovi Paesi dei Balcani, a partire dal suo: l'adesione del Montenegro alla Ue ha un valore startegico, a sua parere, sia per il suo Paese sia per la stessa Ue.

Ha indicato di esser sconcertato per aver sentito politici europei dirgli della loro riluttanza a sostenere l'allargamento «perche' altrimenti perderebbero voti nelle elezioni nel loro Paese». «Da quanto ho evidenziato al convegno avrà potuto capire che sono in grande favore di tutto quello che salvaguardi l'Unione Europea e la continuazione dell'integrazione europea. Ovvio che in questo momento l'Europea fronteggia una crisi che sottintende alcune debolezze. Ma questo non deve portare all'abbandono della visione di una Europa unita, che deve esser mantenuta e affinata», afferma Djukanovic. Quanto all'euro, nessuno meglio di lui può esserne sostenitore, visto che ha deciso di entrarci a gamba tesa: il suo Montenegro adottò il marco nel 1999 e poi l'euro nel 2002 in quanto le autorità dell'Eurozona chiusero uno o due occhi, limitandosi a sottolineare che si trattasse di una eccezione non replicabile di Paese che adotta la moneta comune senza passare per il percorso legalmente stabilito.

Alla conferenza milanese, Nikola Spadijer, direttore esecutivo di Hipotekarna Bank (partecipata da Generali e da alcune famiglie di imprenditori italiani), ha sottolineato che fu essenziale la scelta di evitare «la trappola dell'emissione di valuta nazionale» e che la stabilità finanziaria assicurata dall'euro rappresenta uno dei fattori principali per l'attrattività del Paese agli occhi degli investitori internazionali. Altri elementi – a partire da un regime fiscale favorevolissimo per corporate tax e imposte sul reddito – sono dettagliati nel libro «Fare Affari con il Montenegro: una guida per conoscere le opportunità di business in una delle economie più vivaci d'Europa», promosso dal consolato onorario di Milano (aperto nel 2015 in occasione dell’Expo).

Le tre “case history” di maxiinvestimenti presentati al convegno – i resort integrati di Portonovi, Porto Montenegro e Lustica Bay – sono stati citati dallo stesso Djukanovic come esempi di successo della sua politica economica. Eppure ci sono stati casi di investimenti italiani, come quello dell'utility A2a, risoltisi in una specie di incubo: vicende da molti considerate come esempi di carenze di governance, che fanno il paio con le persistenze carenze più generali sul piano della “rule of law” citate come criticità anche dall'ultimo rapporto della Commissione (emanato in aprile) sui progressi nella road map montenegrina verso l'accesso alla Ue. Qui Djukanovic glissa ma sottolinea che «è quello che vogliamo. Questa la ragione del convegno: siamo una economia aperta e se le dico che il Montenegro è il sito ideale in assoluto per gli investimento non mi crederebbw. Quindi non glielo dico. Solo da 12 anni siamo uno stato indipendente. C'è stato uno sviluppo positivo e oggi siamo molto migliori di quanto eravamo in passato».

Se Il Paese è salito in meno di un decennio dal 90esimo al 42esimo posto per le condizioni del fare business secondo il rapporto della Banca Mondiale, in altre classifiche stilate da organizzazioni della società civile – ad esempio sulla libertà di stampa – la classifica è peggiorata (ci sono stati casi di uccisioni di giornalisti, mentre i conflitti tra bande della criminalità organizzata hanno periodiche recrudescenze). Tra le “accuse” al governo, sul piano economico si è materializzata quella di essersi indebitato troppo con la Cina per la costruzione della nuova autostrada che collegherà il porto di Bar al confine con la Serbia. «Rispetto al Pil, il nostro debito è intorno al 65%, meno di molti altri Paesi Ue – replica il presidente – Non è un livello comparativamente troppo elevato. So che è importante rispettarei criteri di Maastricht, a garanzia di stabilità e sostenibilità. Osservo che mai abbiamo mancato di onorare i nostri debiti di un solo giorno». Già, ma nel caso dell'autostrada l'indebitamento è verso la Cina. «Credo sia questa la spiegazione di certi rilievi. Ce li ha fatti la burocrazia di Bruxelles e li prenderemo in seria considerazione. Tuttavia non conosciamo l'esistenza di analisi approfondite da parte di istituzioni europee in proposito. Anche se in altri Paesi Ue la presenza di capitali cinesi è più forte, improvvisamente diventa un problema l'autostrada in Montenegro... E' una infrastruttura sicuramente necessaria. Se avessimo trovato finanziatori europei, li avremo scelti come partner». E conclude con la considerazione che non c'è niente di più naturale per il Montenegro di cercare investitori italiani.

Resta il dubbio che Djukanovic, artefice dell'ingresso nella Nato e grande promotore dell’ adesione alla Ue, possa diventare un ostacolo su questa strada, se intendesse perpetuare il suo potere. E' suo desiderio guidare il governo del futuro Montenegro integrato nella Ue? «Non spero affatto di ridiventare primo ministro. Lo sono già stato 7 volte. Intendo, in questo secondo mandato presidenziale di 5 anni, mantenere una chiara prospettiva europea per il Paese. Un compito non facile , vista anche la confusione che esiste in molti Paesi membri sul tema dell'allargamento. Sarò felicissimo di riuscire a fare questo lavoro in Montenegro: sarà il compimento della mia attività».

