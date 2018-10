Mistero Khashoggi, il giornalista scomparso che imbarazza l’Arabia Saudita

Chi ha ucciso Jamal Khashoggi è una domanda la cui risposta inquieta il cuore del Golfo, l’Arabia Saudita, la monarchia più potente che il giovane Mohammed bin Salman ha promesso al mondo di rinnovare. Jamal Khashoggi era un giornalista saudita che viveva negli Stati Uniti e scriveva per il Washington Post , certo dissidente perché non allineato al regime.

Otto giorni fa è sparito, domenica è stato trovato morto dentro al consolato saudita a Istanbul, le autorità turche accusano del suo più che probabile assassinio «i più alti livelli della Casa Reale» tirando in ballo persino il principe riformatore bin Salman che fra critiche e lodi sembrava il nuovo modo di intendere il potere nel regno di stretta osservanza islamica del Medio Oriente.

Nel giro di poche ore la morte di Khashoggi è diventato un affare di Stato non solo turco ma anche americano perché oltre al dolore per un volto conosciuto, sorgono dubbi sull’efficacia della politica estera statunitense in Medio Oriente. Il vicepresidente Mike Pence si è sentito in dovere di offrire all’Arabia Saudita, paese alleato, una squadra dell’Fbi a Istanbul per indagare la morte di Khashoggi, il segretario di Stato Mike Pompeo si è augurato collaborazione trasparenza da parte dei sauditi, persino Trump non ha risposto ad alcuna domanda ma si è detto preoccupato e ha promesso che chiederà informazioni alle autorità di Riad. Anche il ministro degli Esteri britannico Jeremy Hunt ha chiesto spiegazioni ai sauditi.

I turchi gridano ai quattro venti la loro estraneità - ultimanente la Turchia sembra attirare questo tipo di operazioni come il mediatico omicidio dell’ambasciatore russo a una mostra ad Ankara - e ancor più giova loro accusare un alleato americano ora soprattutto che i rapporti fra Turchia e Stati Uniti, Erdogan e Trump, non sono un granché.

Non è però escluso che Khashoggi sia stato rapito e non ucciso, scrive Sabah, giornale vicino al governo turco. Ma i turchi interpellati dal New York Times raccontano una storia ben più atroce, alcuni agenti sauditi hanno ucciso Khashoggi dentro al consolato due ore dopo il suo arrivo - ricostruisce il New York Times - poi ne avrebbero smembrato il corpo con una sega che si erano portati dietro. I turchi delineano una scena da «Pulp Fiction». Un funzionario anonimo citato semp0re dal Times sostiene che quindici agenti sauditi sono atterrati con due charter martedì scorso il giorno in cui Khashoggi è scomparso.

La fonte del Times è così precisa nel ricostruire la dinamica di quelle ore che può affermare non solo che i 15 sono tutti andati via poche ore dopo ma che fra loro c’era un esperto di autopsie che avrebbe avuto le competenze per dissezionare il corpo. Vi sarebbe anche un video che confermerebbe l’assassinio ora in mano all’intelligence turca. Video di cui si è iniziato anche su Twitter e della cui esistenza sono convinti anche al Washingotn Post. (qui in basso nel tweet la dichiarazione dell’amministratore delegato del Washington Post sulla scomparsa di Khashoggi).

Il presidente Erdogan ha chiesto ai sauditi prove che li scagionino ma non ha calcato la mano perché non è nel suo interesse in questo momento farsi un altro nemico e in particolare un nemico così potente nel Golfo.

I sauditi sostengono poi tutt’altra versione con Khashoggi che arriva al consolato e se ne va libero e vivo subito dopo. Certo, la versione degli apparati turchi - che non hanno nulla da invidiare a quelli sauditi in quanto a opacità - non convince del tutto. I turchi controbattono che non solo i sauditi avevano interesse a uccidere Khashoggi ma che simile operazione poteva essere ordinata e posta in essere solo ai livelli più alti della gerarchia del potere saudita.

I sauditi si discolpano ricordano che dalle prime ore della sparizione hanno invato esperti turchi dentro al consolato per ispezionare il presunto luogo del delitto.





















