Baviera al voto, in gioco il governo Merkel (e anche l’Europa)

MONACO DI BAVIERA - Le elezioni in Baviera oggi hanno una rilevanza di portata storica, non solo per la scossa senza precedenti che si prevede daranno all’assetto politico del più ricco dei Länder tedeschi ma per la tenuta stessa del governo di Grande Coalizione tra Csu-Cdu e Spd, dunque per il futuro della cancelliera Merkel e per la stabilità stessa dell’Europa. Dalla Baviera, infatti, rischia di innescarsi un effetto domino destabilizzante: prima sulle elezioni in Assia del 28 ottobre, difficile banco di prova per il primo ministro Cdu Volker Bouffier e per l’Spd che sogna il ritorno di “Assia rossa”; e poi sul Congresso della Cdu del 6 dicembre ad Amburgo. Angela Merkel avrebbe per ora programmato di ricandidarsi come presidente del partito a fine anno, tenere il doppio incarico e restare cancelliera. Solo una Merkel saldamente in sella può tenere in mano le redini della vita politica in Germania, e affiancare l’indebolito Emmanuel Macron per organizzare il contrattacco dei partiti moderati ed europeisti alle elezioni europee del maggio 2019, contro l’ascesa di populisti ed euroscettici.

I sondaggi prevedono però un terremoto politico in Baviera, per via di una inarrestabile disaffezione dell’elettorato dai partiti tradizionali, Csu e Spd, a favore di partiti diversi come Die Grünen, i Verdi espressione di una sinistra moderata e moderna, e Afd, Alternative für Deutschland, la nuova destra più estrema. Sulla scia del peggior voto dal dopoguerra alle elezioni federali del settembre 2017, la Csu teme oggi il crollo al 33-34% (47,7% nel 2013 ultimo voto regionale ma era al 60% nel 2003) e dunque la perdita della maggioranza assoluta che le ha consentito di governare da sola la Baviera dagli anni 50 a eccezione della coalizione del 2008-2013 (Csu perse la maggioranza assoluta di misura per due soli seggi). Spd è in crisi nera: gli ultimi sondaggi danno il partito guidato da una deludente Andrea Nahles al 12% in Baviera (dal 20,6% del 2013), in ascesa i Verdi al 19% dall’8,6% dell’ultima votazione mentre Afd con il 10-12% entra per la prima volta nel Parlamento bavarese.

Un voto catastrofico per la Csu, se così sarà, avrà ripercussioni prima di tutto sul Governo. Non è escluso che Horst Seehofer, leader del partito e ministro degli interni, venga cacciato da Markus Söder (ora primo ministro in Baviera) perché ritenuto responsabile del l’amara e storica sconfitta. A quel punto la Merkel perderebbe un ministro litigioso che però conosce bene per ritrovarsi un altrettanto difficile Söder al governo (i ministri vengono decisi dai partiti non dalla cancelleria). Se invece la Csu riuscirà ad evitare il peggio, allora avrebbe numeri alla mano per sostenere che la crisi dell’Unione Cdu-Csu risiede nel partito della Merkel, attaccando così ancor più duramente la cancelliera. Una corrente di pensiero nella Csu fa ricadere la crisi del partito su problemi nazionali, come l’immigrazione e l’Europa, perchè in realtà la Baviera è un modello: una delle crescite di Pil migliori d’Europa, piena occupazione, istruzione di altissima qualità, conti pubblici solidissimi.

La Merkel rischia un nuovo attacco dalla Csu e un brutto voto in Assia contemporaneamente. E la débâcle doppia dell’Spd in Baviera e in Assia metterebbe in seria difficoltà anche la Nahles, la quale ha già minacciato di far cadere il governo sulla rimozione del capo dei servizi segreti Hans-Georg Maaßen e lamentando i continui litigi tra Cdu e Csu.

Cdu, Csu e Spd in crisi sempre piùprofonda sono la peggior notizia per Europa ed Eurozona già alle prese con Brexit, il protezionismo di Trump e ora la pericolosa turbolenza italiana: Macron preme per una risposta definitiva della Germania sull’Agenda delle riforme europee. Ma solo una Merkel forte può convincere la Germania, a sinistra e a destra, che l’Unione europea va rafforzata e difesa proprio ora a oltranza.

