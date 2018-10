Elezioni in Baviera, exit poll: la Csu scende al 35,5%. Boom dei Verdi

La Baviera cambia oggi il corso della storia della politica in Germania con i primi exit-poll a urne chiuse che fanno emergere il doppio drammatico crollo della Csu (dal 47,7% del 2013 al 35,5% -12,2%) e dell’Spd (da 20,6% a 10% -10,6%) da un lato e l’ascesa a razzo dei verdi Die Grünen (dall’8,6% al 18,5% +9,9%) e, meno del previsto, del partito di estrema destra Afd (Alternativa per la Germania) che debutta alle elezioni bavaresi con un 11 per cento. In un’elezione di portata storica, per le sue implicazioni nella prima economia europea, per il futuro della Grande Coalizione Cdu-Csu E Spd guidata dalla cancelliera Merkel.

E quindi sull’Europa. L’Unione cristiano sociale (Csu è il partito gemello e alleato della Csu di Angela Merkel) ha registrato il suo peggior voto dal 1957 e per la seconda volta da allora non avrà la maggioranza assoluta per governare la Baviera: il dibattito sul tipo di coalizione in arrivo in Baviera è entrato nel vivo subito dopo gli exit poll, con Csu e Verdi che avrebbero una solida maggioranza con 114 seggi ma che finora hanno litigato praticamente su tutti i grandi temi.

Le ripercussioni sul governo

Va anche detto che questo 35,5% della Csu, se confermato, è comunque superiore al 33% di alcuni pronostici prima del voto ed è ben lontano dalla soglia della catastrofe che fonti della Csu davano al 32 per cento. Il futuro di Horst Seehofer, capo della Csu e ministro degli Interni, è ora in bilico e secondo fonti della Csu è altamente probabile che verrà cacciato dalla guida del partito e dunque non potrà più essere ministro. Resta da vedere se Markus Söder, primo ministro uscente della Baviera e leader della Csu, prenderà il posto di Seehofer alla guida del partito ma non come ministro.

Il flop Spd

La debacle del partito socialdemocratico Spd fa meno clamore in Baviera, uno Stato che non è mai stato veramente «rosso», ma è destinata ad avere un impatto molto destabilizzante sullo scenario a livello nazionale della politica in Germania. Andrea Nahles, la leader dell’Spd, potrebbe reagire a questo tragico crollo uscendo dalla grande coalizione o rassegnando le dimissioni: soprattutto se la forte perdita di consensi verrà confermata il 28 ottobre alle elezioni in Hessen. La Germania sta perdendo comunque un suo punto di riferimento a sinistra: il vuoto viene colmato per ora dai Die Grünen, un partito che sta crescendo e che deve ancora trovare un'identità precisa. Al momento ha preso voti dalla Csu e dall’Spd, ma non viene visto in Baviera né come un partito liberale come la Csu né un partito che rappresenta la classe operaia e i ceti medio-bassi come l’Spd.

