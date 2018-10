Germania, Colonia: la polizia libera la donna ostaggio e arresta sequestratore

Incubo finito per la donna tenuta in ostaggio alla stazione di Colonia, in Germania. La polizia è intervnuta liberandola e arrestando l’uomo.

Non è noto se la donna sia ferita. La polizia non diffonde per ora dettagli sulle generalità dell'uomo.

L’epilogo dopo che in mattinata era stato necessario un intervento massiccio della polizia e dei vigili del fuoco alla stazione centrale di Colonia, in Germania. In precedenza si era parlato di «alcuni ostaggi», anche se poi è emerso che si trattava di una sola persona.

«Possiamo confermare che vi sia un ostaggio in una farmacia della stazione centrale di Colonia, da quello che sappiamo al momento un uomo minaccia una donna» aveva detto un portavoce della polizia di Colonia all'Ansa. Secondo Ntv, l’uomo avrebbe precedentemente aggredito anche una ragazza di 15 anni, e avrebbe provocato un incendio nel locale. La polizia non ha voluto confermare queste ultime notizie, affermando solo che vi fosse del fumo nell'area dove sono intervenuti anche i vigili del fuoco. La corrispondente di Ntv cita testimoni oculari. Un commando speciale è quindi intervenuto sul posto. In precedenza sono stati segnalati degli spari, anche se le forze dell’ordine precisano che non ci sono informazioni affidabili.

È stata chiusa l’area intorno a Breslauer Platz, sul retro della stazione. La Deutsche Bahn, la compagnia ferroviaria nazionale, ha annunciato ritardi e la sospensione di diverse linee.

Aktuelle Info zur #Geiselnahme in #Köln: Die Lage am #BreslauerPlatz ist noch unübersichtlich. Wir sind mit vielen… https://twitter.com/i/web/status/1051805108986613762 – Polizei NRW K(polizei_nrw_k)

La polizia: siamo in contatto con l’aggressore

Prima di intervenire, «la polizia era in contatto con l'aggressore» che stava tenendo in ostaggio la donna nella farmacia della stazione centrale di Colonia. È quello che ha detto un responsabile della polizia alla emittente tedesca NTV. La polizia ha transennato la zona, la stazione è stata evacuata e la circolazione ferroviaria è stata interrotta, secondo la stessa tv.



