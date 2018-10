Nucleare, gli Usa abbandonano l’ultimo Trattato con la Russia

Inf, Intermediate-range nuclear forces: nel campo degli armamenti non strategici, il trattato «non onorato dalla Russia» da cui Donald Trump minaccia di ritirarsi è l'unico accordo rimasto a garantire un equilibrio negli arsenali missilistici nucleari e convenzionali.

Ronald Reagan e Mikhail Gorbaciov lo firmarono l'8 dicembre 1987: da allora, a cominciare dai tempi degli SS-20 e dei Cruise e Pershing americani in Europa, le accuse di violazioni tra Usa e Urss, e poi Usa e Russia, sono state continue, malgrado l'importanza del trattato stesse proprio in un regime di verifiche e ispezioni reciproche che hanno contribuito ad avvicinare le parti. Il Trattato Inf richiede l'eliminazione di tutti i missili balistici e cruise basati a terra (non quelli lanciati dal mare), di medio e corto raggio: gittata tra i 500 e i 5.500 km. Al 1° giugno 1991 le riduzioni degli arsenali erano state completate, con 2.692 missili distrutti. Il bando avrebbe durata illimitata.

Ma ora la Casa Bianca torna ad alzare la voce, alla vigilia delle elezioni di Midterm: che già rischiano di acutizzare il confronto, se gli Stati Uniti riterranno di aver intercettato tentativi di interferire sul voto orchestrati da Mosca. Alla possibilità di nuove, pesanti sanzioni ora si aggiunge il fronte della corsa agli armamenti: Mosca, che si dice allarmata per questi «tentati ricatti», ha definito le parole di Trump «un passo molto pericoloso». Se gli Stati Uniti continueranno a ritirarsi unilateralmente dagli accordi, fa sapere il viceministro degli Esteri Serghej Rjabkov, la Russia adotterà una serie di ritorsioni, anche militari.

Non permetteremo alla Russia di dotarsi di armi che a noi non sono consentite, ha detto Trump sabato scorso durante un rally elettorale in Nevada: chiamando in causa, come di consueto, il proprio predecessore. «Non capisco perché Barack Obama non ha negoziato o non si è ritirato. (I russi) lo hanno violato per anni».

In realtà anche Obama avrebbe preso in considerazione e poi abbandonato la possibilità di un ritiro dall'Inf nel 2014, sospettando la Russia di aver testato un missile cruise vietato dagli accordi. Il nuovo missile di medio raggio che i russi avrebbero sviluppato in violazione del trattato, si chiama Novator 9M729, per la Nato SSC-8: sarebbe in grado di lanciare un attacco nucleare contro un Paese Nato in Europa, con brevissimo preavviso. Mosca non ritiene di aver violato gli accordi, e già in passato ha chiarito che i missili in questione non sono stati modificati o testati per entrare nella “fascia” proibita. Rilancia piuttosto le accuse alla controparte: la responsabilità di una nuova corsa agli armamenti sta nell'abbandono di un altro grande trattato, l'Abm che poneva limiti ai sistemi strategici anti-missile (Anti-Ballistic Missile Treaty). George W. Bush si ritirò unilateralmente dall'Abm nel 2002 per poter sviluppare il cosiddetto “scudo spaziale” in Europa: una delle principali ragioni del progressivo allontanamento, da allora, tra russi e americani. L'installazione di un sistema di difesa anti-missile in Europa, attacca Mosca, consentirebbe agli americani di lanciare missili da crociera e droni armati equivalenti ai tipi di armamenti che l'Inf proibisce.

Secondo il New York Times, in realtà, il motivo per cui gli Usa stanno considerando di ritirarsi dall'Inf ha più a che fare con la Cina, che non è vincolata a un trattato di cui non è firmataria e sta rafforzando la propria presenza militare nel Pacifico, investendo massicciamente nello sviluppo missilistico. E infatti Trump ha ipotizzato un nuovo accordo che coinvolga anche Pechino nella definizione di limiti allo sviluppo di armi nucleari: «Ma se i russi lo fanno e anche i cinesi, è inaccettabile che solo noi aderiamo», ha detto il presidente americano. John Bolton, il suo consigliere Usa per la Sicurezza nazionale, ne parlerà a Mosca nei prossimi giorni. In agenda potrebbe essere anche il prolungamento di un altro trattato cardinale tra Russia e Stati Uniti, il nuovo Start (Strategic Arms Reduction Treaty). Che pone un limite (1.550, il più basso da decenni) al numero di testate nucleari strategiche concesse ai rispettivi arsenali, riduce il numero di missili schierati a terra e basati su sottomarini, e il numero di bombardieri strategici. Firmato nel 2010, è in scadenza nel 2021, con la possibilità di una proroga di cinque anni.

