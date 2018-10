Hyperloop, il super treno di Musk pronto per il primo test a Los Angeles

Nell'agosto 2013, il CEO di SpaceX e Tesla, Elon Musk, diffuse il “white paper” del suo progetto “Hyperloop”, un treno passeggeri super veloce grazie a un sistema di cuscinetti d'aria su rotaia in un tunnel chiuso a bassa pressione. Ora è partito ufficialmente il conto alla rovescia per il primo test pubblico. Con un tweet a sorpresa, Musk ha annunciato che il suo primo treno sotterraneo ad alta velocità sarà presentato a Los Angeles all'inizio di dicembre con test gratuiti aperti al pubblico.



Per Musk, che nel 2016 ha creato The Boring Company per costruire il tunnel sotto la “città degli angeli”, il progetto Hyperloop è ormai a un passo dal semaforo verde: «Il primo tunnel è quasi finito - ha scritto l'imprenditore su Twitter – Apertura fissata per il 10 dicembre». Rispondendo ai commenti, Musk ha rivelato che nella notte del lancio di Hyperloop ci sarà un grande evento di presentazione, ma che il giorno seguente sarà possibile a tutti fare un giro di prova. Secondo le previsioni, il super-treno potrebbe essere in grado di collegare Los Angeles a San Francisco in 30 minuti invece di cinque o sei ore.



In teoria, il hyperloops potrebbe consentire un viaggio più veloce della velocità del suono. In una presentazione a Los Angeles a maggio, Musk ha detto che i veicoli potrebbero raggiungere il centro di Los Angeles dal suo aeroporto internazionale in meno di 10 minuti, con un obiettivo a lungo termine di raggiungere oltre 482 km / h.

© Riproduzione riservata