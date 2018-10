La Ue vieta l’uso della plastica usa e getta, Italia penalizzata

DAL NOSTRO INVIATO A STRASBURGO - La plastica. Che dire? È stata una rivoluzione, tecnologica e persino sociale ma oggi è sul banco degli imputati come materia prima killer. Per i mari, gli animali e soprattutto la nostra salute. Le microplastiche ingerite (in quanto assorbite dagli alimenti) spaventano, anche se gli studi non sono sono ancora in grado di definirne i danni.



Eppure il tema è complesso e, paradossalmente, le plastiche europee e in particolare quelle italiane, sono controllatissime e più sicure di altri materiali organici trattici, come carta e bamboo.



Il Parlamento di Strasburgo ha approvato mercoledì 24 ottobre il divieto al consumo, nella Ue, di alcuni prodotti in plastica monouso, che costituiscono il 70% dei rifiuti marini. La nuova normativa, se approvata in via definitiva, vieterà, entro il 2021 la vendita all'interno della Ue di articoli in plastica monouso, come posate, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, miscelatori per bevande e bastoncini per palloncini.

I deputati hanno aggiunto all'elenco delle materie plastiche vietate, proposto dalla Commissione, altri oggetti: i sacchetti in plastica leggera, gli articoli di plastica ossi-degradabili, come sacchetti o imballaggi, e i contenitori per fast-food in polistirolo espanso. La relazione è stata approvata con 571 voti favorevoli, 53 voti contrari e 34 astensioni. Il Parlamento europeo avvierà negoziati con il Consiglio non appena i ministri della Ue avranno stabilito la propria posizione comune. Le prossime tappe sono queste: il 6 novembre prossimo inizieranno i negoziati con i ministri e il trilogo il 18 dicembre.



L'impopolarità della plastica, così come il desiderio condiviso di ridurre l'inquinamento dei mari sono tesi acclarate e poco attaccabili. Tuttavia il voto non sgombera il campo da qualche polemica e induce a sospettare che, al di là dei numeri, vi sia qualche scelta politica poco nobile: penalizzare l'Italia e favorire due Paesi scandinavi, Svezia e Finlandia. Che risulterebbero fortemente avvantaggiate. Le loro cartiere, in crisi per la digitalizzazione che si sta imponendo nelle pubbliche amministrazioni di tutti i Paesi della Ue, patiscono una crisi importante. Ecco perché loro, i nordici, potrebbero convertirsi nella produzione di piatti e bicchieri di carta, attualmente di polistirolo.

Nella filiera di produzione, a partire dalle materie prime, gli scandinavi hanno il vantaggio di essere grandi produttori di cellulosa. L'Italia è nel novero dei principali produttori europei di posate e piatti di plastica, penalizzati dalla direttiva. Le aziende del settore sono 25 aziende, 3mila dipendenti e 1 miliardo di fatturato. A pochi mesi dalle elezioni europee, l'opinione pubblica viene impressionata dall'inquinamento marino; ma non viene spiegato ai cittadini che, per il 95% del totale, la sporcizia non è generata dalle nostre aziende ma dai flussi dei fiumi asiatici e africani. E' questa la conclusione cui approdano vari studi condotti dalle Nazioni Unite.



Insomma la direttiva approvata a larghissima maggioranza è difficile da contestare, ma resta il sospetto che all'Italia sia stato un riservato un trattamento sfavorevole.

