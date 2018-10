Assia, la bolla immobiliare fa volare i Verdi

Se è vero che la bolla immobiliare a Monaco ha fatto volare i Verdi alla chiamata elettorale locale dello scorso 14 ottobre, promuovendolo a primo partito della capitale dello Stato della Baviera in protesta contro la politica dell’housing sociale del sindaco Spd, la possibilità che questo exploit verde possa ripetersi la prossima domenica alle elezioni in Assia è alta. Francoforte è la prima piazza finanziaria tedesca ed è in Hessen: è al secondo posto dopo Monaco nella classifica caro-affitti in Germania, un Paese dove il 40% scarso delle famiglie vive in una casa di proprietà contro l’80% dell’Italia.

Assia è Baviera

L’Assia è ricca quasi quanto la Baviera, ha un Pil pari a 270 miliardi che è più grande di quello in Irlanda, Danimarca o Finlandia. Ha un tasso di disoccupazione basso al 5% con datori di lavoro in loco come Lufthansa e Deutsche Bahn (Francoforte), Merck (Darmstadt), VW (Kassel). Ha uno dei più alti Fdi tra i 16 Länder, ospitando big stranieri come PSA (Opel) in Rüsselsheim, Rolls-Royce (avio)in Oberursel, Pirelli in Breuberg e tutte le grandi banche internazionali a Francoforte.

La “Baviera è la Baviera, l’Assia è l’Assia” è il ritornello che vanno ripetendo in questi giorni i tre partiti dell’establishment Cdu-Csu e Spd, in via preventiva per ridimensionre le possibili e temibili ricadute sulla GroKo dall’esito elettorale in Assia. Se i Verdi dovessero diventare il secondo partito in Assia, come in Baviera, è difficile che la seconda scossa di questo terremoto politico non si faccia sentire a Berlino. Scuotendo il già indebolito regno di Angela Merkel. I sondaggi vedono domenica la Cdu in calo al 26% dal 38,3% delle ultime elezioni locali del 2013, il raddoppio dei Verdi dall’11,1% al 20-21%, l’Spd in calo dal 30,7% al 21-20%, l’AfD dal 4,1% al 13%.

Attualmente il governo in Assia è nero (Cdu) verde, guidato da un primo ministro Cdu Volker Bouffier che spera di essere confermato il prossimo lunedì,ma che è insidiato dal popolare Tarek Al-Wazir, ministro dell’Economia e dei Trasporti che nel caso di un boom alle urne si candiderebbe premier. «Tutto quello che va male in Assia è colpa della Cdu, tutto quello che va bene è per merito dei Die Grünen», ha commentato un politico del posto.

La leader Spd Andrea Nahles ha messo le mani avanti ieri, sminuendo l’importanza delle elezioni in Assia. «Non è un voto sul mio destino», ha chiarito in un’intervista alla radio. Alla domanda se la grande coalizione a Berlino durerà dopo il voto in Assia, Nahles ha pronosticato: «Se dovessi scommettere, direi di sì». Ma l’Assia in passato è servita da barometro e indicatore di tendenza dei grandi cambiamenti politici in Germania. Il carismatico leader verde Joschka Fischer scrisse una pagina di storia formando in Hessen il primo governo statale rosso-verde nel 1985: apripista alla coalizione rosso-verde 13 anni dopo a Berlino nel governo del cancelliere Spd Gerhard Schröder.

Non solo bolle per i Verdi

«Abbiamo preso posizioni molto chiare e forti contro il caro-affitti in Germania, lo facciamo da anni - spiega al Sole 24Ore Franziska Brantner, portavoce dei Grünen nel Parlamento federale -. Nelle grandi città il boom degli affitti è un problema serio, tocca l’uguaglianza e i diritti sociali. A Monaco, Berlino, Amburgo e Francoforte negli ultimi due anni il prezzo degli affitti è schizzato come in una bolla immobiliare: con la derive del riciclaggio di denaro sporco che abbiamo denunciato». A Monaco il prezzo delle case è raddoppiato dal 2009, quello degli affitti è salito del 50 per cento.

Ma il messaggio dei Verdi che piace ai tedeschi va ben oltre. «Siamo una voce costruttiva e ottimista, sul cambiamento climatico siamo realisti, concreti. Siamo pro-Europa in una maniera aperta, liberale e chiara mentre altri partiti in Germania non lo sono e la chiarezza ora paga», sottolinea Brantner, aggiungendo che anche nell’Europa dei Verdi «le regole sono uguali per tutti e nessuno può pretendere un trattamento di favore, soprattutto alzando la voce». E poi incalza sull’immigrazione, grande tema anche in Assia: «Siamo stati noi per primi a chiedere una legge sull’immigrazione che in Germania non c’è e questo è ridicolo. Non possiamo avere solo una legge sui richiedenti asilo».

