La Gran Bretagna annuncia una tassa sui servizi digitali

LONDRA - Una Finanziaria «per un futuro migliore»: questa la promessa del cancelliere dello Scacchiere britannico Philip Hammond, che ha presentato il Budget d'autunno, l'ultimo prima di Brexit.



«Il periodo di austerità sta per finire, ma la disciplina resterà», ha dichiarato Hammond, dimostrando più cautela della premier Theresa May, che al congresso del partito conservatore il mese scorso aveva annunciato che «l'austerità è finita». La spesa pubblica aumenterà solo a partire dall'anno prossimo, una volta superato lo scoglio del 29 marzo 2019, data ufficiale dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea.



Hammond ha promesso che non aumenterà le tasse per finanziare la spesa pubblica, ma ha annunciato una nuova imposta «sui servizi digitali», subito soprannominata la “Amazon tax”. Il cancelliere ha sottolineato che serve un accordo globale su come tassare le grandi imprese tecnologiche, ma dato che non sembra essere imminente nel frattempo la Gran Bretagna ha deciso di agire da sola.

Tassa solo per le grandi società

La “UK digital services tax”, che entrerà in vigore nell'aprile 2020, non colpirà le start-up e le piccole imprese, ha garantito Hammond, ma solo le società con ricavi annui globali di oltre 500 milioni di sterline e si prevede porti nelle casse del Tesoro 400 milioni di sterline all'anno. Per dimostrare una certa generosità, concedendo fondi in più al Servizio sanitario nazionale, alle scuole, alle forze anti-terrorismo della polizia, per costruire nuove case e, a sorpresa, un miliardo di sterline aggiuntive quest'anno per il ministero della Difesa.



Un decennio dopo la crisi finanziaria, «possiamo aprire un nuovo capitolo positivo per il nostro grande Paese», ha detto il cancelliere, sottolineando che «l'austerità non è stata spinta dall'ideologia ma dalla necessità».

Il futuro sarà «radioso e prospero», secondo Hammond, e l'economia britannica ha dimostrato di saper resistere all'incertezza del periodo pre-Brexit con un «miracolo occupazionale» che ha creato 4,2 milioni di posti di lavoro dal 2010 e che continuerà a creare occupazione nei prossimi anni.



Stime sul Pil riviste al rialzo

Le previsioni indipendenti sulla crescita sono invariate a un +1,3% del Pil quest'anno, ma sono state riviste al rialzo (+1,6%) per l'anno prossimo. La crescita sarà dell'1,4% nel 2020 e 2021.

Lo stesso cancelliere ha avvertito che le promesse e le previsioni della Finanziaria presentata oggi dovranno essere completamente riviste se non ci sarà un accordo con la Ue. In caso di “no deal Brexit” l'austerità potrebbe non finire e nuove tasse potrebbero essere necessarie per traghettare il Paese in quella che sarebbe inevitabilmente una tempesta economica, ha detto in un chiaro messaggio al fronte anti-Ue che minaccia di ostacolare l'intesa con Bruxelles.

Hammond si è però detto fiducioso che un accordo positivo sarà raggiunto a breve con la Ue, che porterà «un doppio dividendo: la fine dell'incertezza e la piena disponibilità del cuscinetto finanziario che ho preparato in caso di no deal».

