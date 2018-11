Merz, il Macron della Germania che punta al dopo Merkel

Europeista spinto, più liberale che sociale, più per il privato e meno per il pubblico. Devoto alla globalizzazione e alla digitalizzazione, favorevole all'immigrazione a sostegno del mercato del lavoro ma duro contro l'immigrazione clandestina e i rifugiati. Si dichiara attento al cambiamento climatico, favorevole alla protezione dell'ambiente, strizzando l'occhio ai Verdi. Pro-Usa e pro-Brexit fintantoché l'uscita del Regno Unito dalla Ue rappresenti un'opportunità per l'Europa, per progredire nella difesa europea e sulla sicurezza europea, per la creazione di una importante piazza finanziaria europea e una Borsa europea. Friedrich Merz, il 62enne candidato alla presidenza della Cdu è tutto questo.

L'europeismo di Merz è molto più vicino a Macron e ai Die Gruenen e meno alla Merkel degli ultimi tempi, distratta e preoccupata dall'ascesa dell'Afd e dal populismo. Merz è apertamente a favore di un'Europa politicamente unita, che vada oltre l'unione monetaria. Merz si è già espresso fortemente a favore di un'unione europea più forte nell'economia, nel lavoro e nel sociale. E si è detto rammaricato che la Germania non abbia ancora risposto a Macron a dovere sull'Agenda Europea: Macron sta aspettando una risposta, che la Germania di Merz darebbe subito.

Il soprannome “Anti-Merkel” è un'etichetta che è rimasta attaccata a Merz dal 2002, quando la neo-presidente della Cdu lo fece dimettere da capo del gruppo parlamentare Cdu-Csu, temendolo già allora come rivale. Merz, che dal 2009 è uscito dalla vita politica del Paese a livello federale e dal Bundestag, si ripresenta ora come candidato alla guida della Cdu diverso anti-Merkel non nella sostanza ma nel modo in cui intende dare nuovo vigore e nuovo dinamismo a un partito che non ha visto i consensi elettorali crollare dal 40% del 2013 al 25%. Merz ha assicurato di poter lavorare molto bene con la Merkel cancelliera e lui leader della Cdu: resta da vedere se lei pensa altrettanto.

La Germania al momento sembra concentrarsi più sulla carriera di Merz nel settore privato piuttosto che nel suo manifesto elettorale enunciato ieri per candidarsi a capo della Cdu al prossimo congresso del partito che si terrà il 6-8 dicembre. Un certo tipo di establishment conservatore tedesco non vede bene un futuro cancelliere famoso per aver architettato un meccanismo di elusione fiscale per sfuggire alla tagliola delle tasse negli investimenti azionari. E il fatto che Merz sia attualmente nel consiglio di sorveglianza di BlackRock (senza incarico esecutivo e che comunque lascerebbe se divenisse leader Cdu) non piace, perché il colosso finanziario è primo azionista in Bayer (6,4%) e in Siemens (5,8%), secondo azionista in SAP (5,9%) e Deutsche bank (5%) e tra i principali in Daimler (5%). Merz è stato e siede ancora in innumerevoli consigli di amministrazione di imprese ed è molto attivo nel settore della consulenza: un businessman che rivoluzionerebbe la politica tedesca, anche se lui ha detto che la Cdu “ha bisogno di rinnovamento, non di rivoluzione”.

Merz è un avvocato di successo e partner dello studio legale Mayer Brown. Ma è anche il responsabile per Brexit nel governo del Land Renania Settentrionale-Vestfalia: il suo piano è di attrarre le aziende europee che lasceranno Londra dopo Brexit e portarle a Düsseldorf. E ora ha già detto che Francoforte dovrebbe diventare la nuova Londra: non molto si è fatto finora in quella direzione.

© Riproduzione riservata