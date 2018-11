A Davos la nuova architettura della globalizzazione 4.0

Più di 30 capi di Stato e di governo hanno già confermato la loro partecipazione all'Annual Meeting del World Economic Forum che si terrà a Davos dal 22 al 25 gennaio 2019, con circa tremila partecipanti sul tema “Globalization 4.0: Shaping a Global Architecture in the Age of the Fourth Industrial Revolution”. I nomi di maggiore spicco saranno resi noti solo a metà gennaio: se l’anno scorso il ciclone Donald Trump aveva investito le alpi svizzere – con i suoi proclami di America First e la difesa dei dazi come strumento di riequilibrio delle storture nel commercio internazionale – anche questa volta il Forum non teme di focalizzarsi sulla globalizzazione.

Del resto, nella lingua inglese è più chiara che da noi la distinzione tra “globalizzazione” - termine-chiave nel linguaggio degli economisti per descrivere i crescenti flussi internazionali di merci, capitali e persone - e “globalismo” - parola che tende a identificare una sorta di ideologia propugnata dai “globalisti” e stigmatizzata soprattutto dalle destre sovraniste-nazionaliste del mondo intero. Per contro, le sinistre radicali criticano aspramente certe conseguenze economiche della globalizzazione ma non identificano come nemico principale il “globalismo”, almeno nei termini espressi da Donald Trump in un recente discorso all’Onu in cui dichiarava di respingere l'”ideologia del globalismo” per abbracciare la “dottrina del patriottismo”. In vista del prossimo summit di Davos, spicca la pubblicazione del report “WEF's Global Competitiveness”, che ha messo in luce come i cambiamenti nella competizione legati alle nuove tecnologie digitali stiano creando una serie di sfide per governi e imprese, che rischiano di avere un impatto negativo sulla futura crescita e competitività.

«Nel mondo occorre più, e non meno, cooperazione internazionale», sottolinea Borge Brende, già ministro degli esteri norvegese, che da un anno ha assunto la nuova carica di “president” del WEF, a capo del managing board che mette in attuazione le attività e strategie del Forum (mentre il fondatore Klaus Schwab resta executive chairman, con la responsabilità dello sviluppo delle strategie complessive). Sullo sfondo di «sfide difficili che non si vedevano da tempo» e di un rallentamento della crescita economica mondiale, per Brende è cruciale che sia delineata una «nuova architettura per una rafforzata cooperazione globale», che coinvolga gli sforzi collaborativi di governi, imprenditorialità e società civile. Nella rivoluzione post-industriale in corso, insomma, «la globalizzazione c'è e resterà: le catene globali del valore sono un fatto, l'economia mondiale è più integrata che mai» non come portata di assunti ideologici, ma come effetto delle caratteristiche di un mondo multipolare oggi scosso da vari fattori, a partire dagli effetti dei cambiamenti climatici fino agli sviluppi tecnologici: dall'intelligenza artificiale al blockchain, dall'internet delle cose ai problemi della cybersicurezza. In questo contesto, i responsabili del WEF riconoscono la necessità di riformare i sistemi economici affinché diventino più inclusivi e sostenibili, pur senza arrivare a esplicitare preferenze per modelli precisi: il Forum è un format di discussione molto aperto, dove vengono invitati i leader del G20 e molti altri, in rappresentanza di sistemi che coprono tutto l’arco delle possibilità situate tra i poli dello statalismo e del liberismo (non a caso il Forum, assieme alla città di Davos, a tutela della sua indipendenza e imparzialità, ha da poco diffidato chi organizza eventi che utilizzando il brand “Davos”, magari per conto di specifici governi). Brende, infine, evidenzia che, con la presenza di vari leader europei, saranno ampie le discussioni sui problemi e destini dell'Europa: dalla Brexit al fattore-Italia, dalle sfide che attendono la nuova Commissione alle tematiche della competitività.

© Riproduzione riservata