Brexit, e ora che succede? Tutti i passaggi fino al 29 marzo

È stato descritto come il giorno più lungo per Theresa May. Uno dei tanti, in realtà, quando si scorrono a ritroso i due anni di trattative sulla Brexit. Dopo aver strappato in extremisil consenso del suo governo sull’accordo raggiunto a Bruxelles, la premier si trova sulle spalle una crisi che fa vacillare la sua leadership. L’incontro di giovedì con il Parlamento ha ridimensionato qualsiasi ottimismo, mentre i tempi per ultimare l’iter si fanno sempre più risicati.

Nell’arco di poche ore May ha incassato prima la defezione di due ministri di peso (via il titolare del lavoro Esther McVey e sopratutto il ministro della Brexit, Dominic Raab) e poi la minaccia di una mozione di sfiducia, agitata dall’ultra-euroscettico Jacob Rees-Mogg. Rees-Mogg si dice convinto che May sarà sostituita «nel giro di settimane», non mesi, lasciando intendere di avere la forza parlamentare per costringerla a un passo indietro. In quel caso, l’ipotesi più probabile sarebbe il temuto scenario no-deal: una separazione brusca, senza accordi diplomatici. Ma ora?

Ipotesi uno: May sfiduciata

Sui media britannici, quando si parla del futuro di May, i “se” abbondano. La premier ha superato indenne il torchio del Parlamento di oggi e una conferenza stampa altrettanto ostica, dove la domanda più ricorrente è stata sull’opportunità di dimettersi. Concretamente, però, il suo passo indietro potrebbe essere favorito dalla mozione di sfiducia avanzata da Rees-Mogg. L’iter può scattare se arriveranno almeno 48 lettere di membri del parlamento (il 15% degli attuali deputati Tory) alla Comittee 1922, l’organismo che sovrintende all’elezione dei leader di partito. Rees-Mogg sostiene di avere dalla sua un drappello di circa 60 deputati, rappresentanti dell’ala più intransigente della Brexit. Ma al momento le lettere non sono arrivate a destinazione.

E se May resta al potere?

Se May resta in sella, l’appuntamento più immediato è fissato al summit europeo del 25 novembre (ore 9:30). Qui i leader di 27 paesi Ue dovranno formalizzare un accordo raggiunto, per ora, solo a livello tecnico. Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha annunciato che il vertice è da considerarsi confermato, a meno che «non succeda qualcosa di straordinario». Tusk, in un comunicato congiunto con il capo-negoziatore europeo Barnier, si è lasciato andare anche a un messaggio abbastanza accomodante: «Per quanto sia triste nel vedervi andare via - si legge - Farà di tutto per rendere l’addio meno doloroso». Il via libera formale dei 27, però, è solo l’inizio di un percorso ben più tortuoso.





Lo scoglio del Parlamento britannico

Lo scoglio maggiore sarà il voto del Parlamento britannico, atteso per dicembre. Il testo formalizzato fra Londra e Bruxelles dovrà ottenere il via libera della Camera dei comuni, equivalente al nostro parlamento. I pronostici si sbizzarriscono, anche perché le varabili sono difficili da incastrare fra loro. May dovrebbe riuscire a tenere sotto controllo il suo stesso partito, i Tory, spaccati a metà fra Brexiter accaniti e parlamentari favorevoli all’accordo; il malcontento del Partito Unionista Democratico, la sigla che rappresenta i nordirlandesi protestanti, delusi da un’intesa che rischia di allontanarli dalla sfera di influenza di Londra; un partito laburista ondivago sulla sua scelta finale, ma spinto dal segretario Jeremy Corbyn in direzione di uno scetticismo di fondo sull’intesa.



Cosa succede con il sì...

Se l’accordo centrasse il via libera, la palla tornerebbe alla Ue. L’Europarlamento sarebbe chiamato a dare il suo ok al testo in una assemblea plenaria, entro alla scadenza che incombe sul processo: il 29 marzo 2019. Dopo di che scatterebbero i primi 21 mesi sarebbero di transizione, per gestire ulteriori negoziati sui rapporti commerciali. Il Regno Unito diventerebbe definitivamente un paese terzo il 1 gennaio 2021.



...e con il no

Se il parlamento bocciasse l’accordo, il futuro sarebbe ancora più incerto. Il Regno Unito potrebbe andare verso uno strappo brusco, il cosiddetto scenario no-deal: niente periodo di transizione e niente accordi commerciali o politici di alcun tipo, ma una cesura netta che lascerebbe diversi vuoto su profili che vanno dalla circolazione delle merci alle validità dei passaporti britannici o europei. Entro la data del 29 marzo, però, si potrebbero delineare anche gli scenari di una nuova chiamata alle urne (in combinazione con un addio di May) o di un secondo referendum. Per restare, o cercare di restare nella Ue.

