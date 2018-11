Francia e Germania: i fondi del bilancio dell’Eurozona solo a chi rispetta il Patto di stabilità

Francia e Germania hanno siglato un accordo sul futuro bilancio della zona euro. Lo scrive Spiegel online citando un documento concordato dai due ministri delle Finanze, Le Maire e Scholz. Dei fondi del bilancio, che dovrebbe avere l’obiettivo di stabilizzare le economie in caso di crisi, beneficierebbero solo gli Stati che rispettano le regole della “governance” economica, comprese quelle di bilancio.

La proposta di bilancio 2021-2027 presentata dalla Commissione europea a maggio non prevede un bilancio separato per la zona euro ma contiene il Programma di supporto alle riforme, destinato alla zona euro con una dotazione di 22,2 miliardi di euro. Oggi sono solo poche decine di milioni. È stata la risposta della Commissione alle sollecitazioni di Macron. La cifra comprende anche gli impegni in conto interessi per il fondo di stabilizzazione degli investimenti. Le riforme per le quali la Ue intende assicurare il sostegno sono “soprattutto”, dunque non solo, quelle individuate nelle Raccomandazioni specifiche per paese che ogni anno la Commissione indica per tutti gli Stati membri. In particolare, si spiega nelle note che accompagnano il bilancio, l'attenzione è alle riforme “che possono contribuire ad aumentare la resilienza dell'economie e avere effetti positivi anche sugli altri stati membri”: mercato del lavoro e dei prodotti, fisco, sviluppo del mercato dei capitali, ambiente economico e pubblica amministrazione. All'Italia, il 23 maggio scorso Bruxelles ha “raccomandato” di proseguire l'aggiustamento dei conti pubblici riducendo il deficit dello 0,6% e utilizzando i margini per ridurre il debito; ridurre la pressione fiscale sul lavoro spostandola sul patrimonio immobiliare e tagliando le agevolazioni; continuare a ridurre gli Npl; accelerare le politiche attive per il lavoro; ridurre i tempi dei processi civili.

A prescindere dal bilancio della zona euro che ancora non c’è, la proposta del bilancio pluriennale della Ue per i prossimi 7 anni già lega i fondi della politica di coesione al Semestre europeo e alle riforme chieste agli Stati membri. In pratica, l’erogazione dei fondi può essere bloccata agli stati memrbi che non rispettano le “raccomandazioni specifiche per paese” che la Commissione pubblica ogni anno.

La visione franco-tedesca rafforza l’idea che il bilancio dell’eurozona sia a sostegno di investimenti e riforme negli Stati dell’Unione monetaria. Il giornale tedesco cita espressamente l’Italia come esempio di paesi che non rispettano le regole sull'indebitamento e dunque non potrebbero usufruire dei fondi del bilancio come nell’Eurozona.

L’accordo tra Francia e Germania arriva alla vigilia della riunione dell’Eurogruppo lunedì prossimo a Bruxelles che discuterà le proposte di riforma dell’Unione monetaria di cui il tema del bilancio è uno dei più rilevanti, insieme a quello di eventuali strumenti finanziari di debito comuni. Non sono attese conclusioni. Si tratta di un confronto per preparare il vertice dei capi di stato e di governo di metà dicembre. Alla riunione a Bruxelles partecipano pure i ministri degli altri Stati Ue che non fanno parte dell'area euro.

