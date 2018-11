Londra, May nomina i nuovi ministri per Brexit e Lavoro

Theresa May non si perde d’animo, si è capito ieri. Dopo aver perso meno di 24 ore fa due ministri e due sottosegretari - fra loro il ministro per la Brexit, Dominic Raab che aveva negoziato l’accordo che poi ha disconosciuto dimettendosi -, ha già nuovi nomi per rimpiazzarli. Ecco dunque che il successore di Rabb al ministero Brexit è Stephen Barclay, 46 anni, sottosegretario alla Sanità, sostenitore del Leave non una figura di primo piano con un passato come direttore della Barclays Bank.

Torna al governo Amber Rudd come neoministro del Lavoro, in sostituzione della dimissionaria Esther McVey, l’altra uscita di scena in polemica con l'accordo sulla Brexit. Lo annuncia Downing Street, completando il minirimpasto avviato con la nomina di Stephen Barclay al posto di Dominic Raab alla guida dicastero per la Brexit. Rudd è stata ministro dell’Interno e per le si tratta di un rotrno al governo.

Michael Gove che doveva prendere il posto di Raab e diventare quindi ministro Brexit rimane invece al suo posto come ministro dell’Ambiente dopo aver minacciato di lasciare il governo.

Più di 20 deputati conservatori - calcola Bloomberg - sono venuti allo scoperto come firmatari di una mozione di sfiducia della premier May ma ce ne vogliono almeno 48.

La sterlina guadagna l’0.8% sul dollaro dopo aver perso ieri il 2 per cento.





© Riproduzione riservata